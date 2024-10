Serviti annab enne euromänge viimast lihvi: tuleb jõuga ära võtta

Viimsi ei ole veel sel hooajal meistriliigas veel platsile jooksnud. 1997. aastal Eesti meistritiitli võitnud, kuid pool kümnendit tagasi kõrgeimast sarjast taandunud tallinlased alustasid hooaega karikavõistluste veerandfinaalidega, kus kahe mängu kokkuvõttes vannuti alla HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile 53:62.

"Meie töö käib tuleviku nimel. Kuigi me ei ole sel hooajal veel valmis kõrgetele kohtadele konkureerima, siis anname endast parima, et karistada meeskondi, kes meid alahindavad," alustas HC Viimsi ja Eesti koondise peatreener Martin Noodla. "Suurem saavutus on hetkel see, et eelarve ning kodusaal on paigas ja saame korrektset klubilist tegevust arendada."

Serviti kaotas möödunud nädalavahetusel selle hooaja esimese punkti, kui Balti liigas viigistati kodupubliku ees Läti klubiga Tenax Dobele. Ülejäänud kuues kohtumises on mängitud veenvalt ning kõik vastased on alistatud suhteliselt kindlate numbritega. 19. oktoobril algab põlvakatel aga euroteekond, kui Hollandis minnakse vastamisi JD Techniek Hurry Up nimelise meeskonnaga.

"Viimsi on meie jaoks viimaseks ettevalmistuseks enne Hollandisse sõitu. Pärast möödunud nädalavahetuse kõvasid mänge Balti liigas on väga tähtis, et saame viimase lihvi anda," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Vaatame positiivselt, laupäeval naasesid platsile nii Henri Sillaste kui ka Tõnis Kase."

"Meie häda on hooaja alguses olnud see, et kohati võtame rünnakul liiga kiirustatud lahendusi. Viimases meistriliiga mängus Mistra vastu saime seda ja meeskondliku kaitset natukene paremaks. Viimsi näol on tegemist korraliku süsteemiga, energiat täis, uustulnukatega. Meil on siiski materjali hetkel rohkem ning seal tuleb lihtsalt jõuga ära võtta," lõpetas kogenud loots.

Meistriliiga tabeliseis: 1. Põlva Serviti 4 punkti (2 mängust), 2. Mistra 4 p (3), 3. Viljandi HC 0 p (1), 4. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 0 p (2), 5. HC Viimsi/Alexela 0 p (0).