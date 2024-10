Veemoto MM-etapp katkestati päästemeeskonna ebaprofessionaalsuse tõttu

Itaalia GP-l avariis osalenud Erko Aabrams oli MM-sarja viimaseks etapiks paadi ära parandanud ja nädal varem saavutatud EM-pronks näitas, et kiirust mehel jagub.

"Viimasele MM-etapile läksime tegema ilusat puhast võistlust. Soov oli võtta etapivõit ja tõusta üldtabelis esimese kuue hulka." sõnas Aabrams. "Tehnika praegune seadistus sobis pigem laugete kurvidega MM-etapi rajale kui euroopakate rajale, mis oli väga järskude tagasipööretega."

Vabatreeningu ajad näitasid, et on tulemas põnev ajasõit, sest 0,7 sekundi sisse mahtus lausa neli võistlejat. Ajasõidust tuli võitjana välja poolakas Marcin Zielinski, teine oli slovakk Marian Jung ja kolmas Aabrams.

"Esimene sõit hakkas suhteliselt hilja ja hakkas juba hämarduma. Stardist sain hea lähte ja esimesse kurvi õnnestus minna esimesena. Minu järel siis Zielinski ja Jung. Järgmises kurvis nägime Zielinskiga mõlemad punast lippu ja lasime hoo maha," rääkis Aabrams pärast sõitu.

Neljandale-viiendale kohale käis tihe võistlus ungarlase Attila Havase ja itaallase Giuseppe Rossi vahel. Paatide küljed puutusid kokku ja mõlemad paadid lendasid ümber. Õnnetuses osalenud Rossi sai paadist ise välja, kuid Havas mitte. Kohale jõudnud päästjad aga millegipärast viivitasid, enne kui läksid Havast veest välja tooma. Kokku oli ungarlane vee all peaaegu kolm minutit, enne kui ta välja toodi ja helikopteriga haiglasse toimetati.

Võistluspaigas viidi läbi uurimine ja pühapäeva hommikul otsustas võistluste komissar ja rahvusvahelise alaliidu esindaja Jakub Czajka MM-etapi katkestada päästetöötajate ebapädevuse tõttu. MM-sarja tulemused kuulutati välja ilma viimase etapita.

"Päästeteenistus on ülimalt tähtis. Enamus meist sõidab viimasel piiril võidu ja kui midagi peaks juhtuma, siis ainus, millele me loota saame, on päästemeeskonnad. Avariisid juhtub, aga kindlasti ei tahaks olla selle riski ohver, et päästjad ei sukeldu sind välja tooma, kui midagi on juhtunud," märkis Aabrams.

Havas tuli haiglas meelemärkusele ning pühapäeva õhtuks oli ungarlase seisund piisavalt stabiilne, et ta lubati koju taastuma.

MM-sarja kokkuvõttes 11. koha saavutanud Aabrams oma hooajaga rahule ei jäänud. "Ei olnud minu hooaeg. Tsehhi GP-l tuli kolmas koht, Itaalia GP-l olid mootorimured ja lisaks veel avarii, mille tõttu jäi sõitmata ka Poola GP. Viimane Saksa etapp tühistati ja MM-sarjast kokkuvõttes 11. koht," võttis Aabrams hooaja kokku. "Järgmisel aastal tahan tagasi olla suures mängus ja võistelda MM-tiitlile. Tänud meeskonnale, perele, toetajatele ja fännidele," lisas ta.

F-500 MM-sarja tiitel läks teist aastat järjest Poola esindajale Marcin Zielinskile, hõbedale tuli slovakk Robert Hencz ja pronksile Havas.