Mbappe sattus kodumaal põlu alla

Eelmise aasta lõpus rahvuskoondise kapteniks nimetatud Mbappe sai septembri lõpus vigastada ja pidi seetõttu vahele jätma Madridi derbi. Kuigi esialgu prognoosisid Reali arstid, et ründajat ootab kuni kolme nädala pikkune mängupaus, siis kõikide suureks üllatuseks taastus ta vigastusest oodatust kiiremini ning tegi eelmisel nädalal Reali särgis kaasa kahes kohtumises.

Möödunud neljapäeval avalikustas Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps koosseisu sel ja järgmisel nädalal toimuvateks Rahvuste liiga mängudeks. Mbappe kutsutute sekka ei kuulunud. Deschamps väitis, et sellise otsuseni jõuti nii mängija enda kui ka tema koduklubi Realiga vesteldes. Koondise juhendaja lisas veel, et ta ei kahtle Mbappe pühendumuses rahvuskoondisele.

Küll aga valmistas Mbappe eemalejäämine pettumuse Prantsusmaa toetajatele, kelle arvates käitub rahvuskoondise tähtmängija ja kapten isekalt. "Koondisesse ei kutsuta mängijaid, kes on kas vigastatud või ei saa regulaarset mänguaega. Aga kui sa tuled Meistrite liigas varumeeste pingilt väljakule ja alustad seejärel järgmise mängu algkoosseisus, siis teeb see kõik väga segaseks," rääkis endine Prantsusmaa koondislane ja 1984. aasta Euroopa meister Maxime Bossis L'Equipe'ile.

Olukorra teeb toetajatele tundlikumaks asjaolu, et rahvuskoondises viimasel kümnendil olulist rolli mänginud Antoine Griezmann teatas hiljuti ootamatult, et lõpetab koondisekarjääri. Prantsusmaa fännide arvates oleks just Griezmann pidanud pärast Hugo Lloris'i koondisekarjääri lõppu saama rahvuskoondise uueks kapteniks.

"Mbappe peaks kaptenina olema fännidele eeskujuks, kuid ta ei ole seda olnud. Kõik, mida me toetajatena eelmisest nädalast kaasa võtsime, on see, et meie tõeline kapten, Antoine Griezmann, on koondisest läinud," märkis Prantsusmaa koondise fännklubi Irresistibles Francais'i pressiesindaja Fabien Bonnet.

"Oleme sunnitud endalt küsima, kas kapteni valik oli õige? Kuskil on viga tehtud, sest me oleme ilma jäänud eeskujulikust kaptenist. Ma ei tea, kas Real või alaliit on käskinud Mbappel vait olla, aga me teame, et kui ta tahab rääkida, siis talle antakse see võimalus. Ma ei lähe nii kaugele, et öelda, et me tunneme, et meid on lolliks tehtud, aga eelmist nädalat on väga raske unustada," lisas Bonnet.

Prantsusmaa kohtub neljapäeval võõrsil Iisraeliga ning järgmisel esmaspäeval võõrsil Belgiaga.