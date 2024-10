Võidukas rannajalgpallikoondis tagas pääsu MM-valikturniiri 16 parema hulka

Eesti teenis hea võimaluse eduseisu haaramiseks viiendal minutil, kui meeskonna kasuks määrati penalti. Kasahstani väravavaht arvas aga Ragnar Rumpi löögi suuna ära ning hoidis enda seljataguse puhtana. Kolm minutit hiljem sai Eesti kirja avavärava, kui küljesisseviske järel pikendas Rasmus Munskind palli värava ette, kust Martin Thomson selle väravasse saatis. 40 sekundit enne vaheajavile kasvas Eesti edu kahele: Rumpi löögi järel tabas nahkkera raami, kuid põrke järel pääses löögile Munskind.

Teisel kolmandikul skooris Eesti samuti kahel korral: 16. minutil leidis nahkkera Kristian Marmori, Erol Kigaste ja Munskindi söödukombinatsiooni tulemusel tee Kasahstani väravavahi selja taha. Kolm minutit hiljem üllatas Marmor vastast pommlöögiga ning kirjutas tabloole tulemuse 4:0.

Viimase kolmandiku esimesel minutil pani võrgu sahisema Argo Alaväli. Eestlaste kuuenda tabamuse vormistas nurgalöögi järgselt Rauno Nõmmiko ning kohtumise lõppvärava kirjutas enda nimele väravavaht Kaspar Kotter. Pool sekundit enne lõpuvile tabas Kasahstan veel eestlaste latti, kuid kohtumise jooksul ühtegi palli Eesti väravasse toimetada ei suudetud. Nii teenis Eesti kohtumises kindla 7:0 võidu.

Koondise peatreener Andreas Aniko sõnul said tänaseks püstitatud eesmärgid täidetud – võita ja hoida taga null. "Kõik õnnestus ja tänane mäng oli puhas nauding. Mängijad panid kõik oma oskused platsile, nende enesekindlust oli lust vaadata ning fookus püsis lõpuni – tasuks 7:0. See oli rannajalgpall oma parimas mahlas," rääkis ta.

Suureskooriline võidutulemus ja teenitud alagrupi teine koht on koondisele oluline ka edasises loosis. "Mida paremal kohal me oleme, seda meelepärasema vastase endale saame. Loodame, et meie tänane 7:0 ja väravate vahe +7 panevad meid positsiooni, kus oleme alagrupiturniiri kahe parima teise koha meeskonna seas. Nii on võimalus saada endale vastu keegi kolmandalt kohalt. Viimased alagrupimängud on homme, seega praegu on veel kõik lahtine, aga loodame parimat," selgitas Aniko.

Lisaks Kasahstani alistamisele teenis Eesti alagrupiturniiril 5:2 võidu Saksamaa üle, Portugali vastu tuli aga tunnistada vastase 5:2 paremust. Kuigi Portugal ja Saksamaa mängivad viimase alagrupimängu esmaspäeval, on Eesti kindlustanud endale alagrupis teine koha ja edasipääsu 16 parima meeskonna sekka. Edasiste turniirimängude ajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel pärast 8. oktoobril toimunud loosimist. Tuleva aasta mai alguses Seišellidel toimuvatele FIFA maailmameistrivõistlustele pääsevad vaid neli valikturniiri parimat Euroopa meeskonda.