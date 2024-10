Eesti rannajalgpallikoondis jäi MM-valikturniiril alla Portugalile

Favoriidina kohtumisele vastu tulnud Portugal teenis juba avakolmandikul kaheväravalise edu, kui võrku sahistas Leo Santos. Teisel kolmandikul kasvatas eduseisu Ruben Brilhante. Viimasel kolmandikul muukis portugallaste väravasuu lahti ka Eesti: 28. minutil mängis vastane määrustevastaselt käega ning eestlased teenisid karistuslöögi. Pühapäevases kohtumises oma sajanda koondisemängu kirja saanud Kristian Marmor realiseeris võimaluse ning vähendas kaotuse kolmele väravale. Viis minutit hiljem lõi Eesti oma teise, kui täpsust näitas Ragnar Rump. Kohtumise lõpptabamuse ja enda kübaratriki vormistas Santos, mis viis Portugali 5:2 võidule.

Koondise peatreener Andreas Aniko sõnul tegid mängijad kõik õigesti, kuid kohtumises said otsustavaks väikesed vead. "Vastane oli tugevam kui Itaalia või Hispaania, kellega oleme sel aastal kohtunud – ikkagi Euroopa meister. Mängijad olid tublid, näitasid sisu ja võitlesid lõpuni, aga sellise vastase vastu karistatakse isegi mikroeksimus ära: kuskil jääd hiljaks, magad oma mehe maha või tagasisöödule jõutakse vahele. Ise oli ka keeruline ees väravavõimalusi luua, sest nende kaitse oli agressiivne ja kompaktne, pidime üritama kauglöökidega. Aga kaks väravat suutsime ju tagasi lüüa," rääkis ta.

Pauside ajal oli peatreeneri põhisõnum lihtne – motiveerida meeskonda lõpuni võitlema. "Mängijad panustavad 120 protsenti ja ikka lüüakse sulle väravaid. On oluline, et sellisel hetkel tuju langemist ei oleks, sest vigu ikka tuleb. Tuleb julgustada üksteist toetama ja ühtse meeskonnana lõpuni võitlema. Seda meeskond ka tegi."

Esmaspäeval ees ootava Kasahstani vastu on koondise kindel eesmärk võtta kolm punkti. "Kui tahame turniiril jätkata, on vaja Kasahstani võita ja saada loosiks võimalikult hea asetus. Lihtne vastane ei ole, neil on oma momendid, mille ära lahendavad – näiteks täna lõid nad Saksamaale kuus väravat. Proovime paremini kui Saksamaa ja kindlasti tahame kolme punkti kätte saada. Siis on esimese alagrupi eesmärk täidetud," sõnas Aniko lõpetuseks.

Viimases alagrupikohtumises ootab Eestit ees Kasahstan, kellega pannakse pall mängu esmaspäeval Eesti aja järgi kell 12.30.