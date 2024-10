FC Flora naiskond kindlustas seitsmenda järjestikuse tiitli

Liiga tabelitippude Saku Sportingu ja Tallinna FC Flora omavaheline kohtumine lõppes viimase 3:0 võiduga. Mängus vormistas kübaratriki Lisette Tammik – neist kaks tabamust vormistas ründaja esimesel poolajal, vahendab jalgpall.ee.

Kindel kolmeväravaline võit lähima jälitaja üle kindlustas Florale klubi seitsmenda järjestikuse meistritiitli. Kuigi hooaeg pole veel kaugeltki mitte läbi, on kuus vooru enne lõppu Flora edu lähimate ees kindel – 23 punkti. Saku Sporting jätkab võistlemist teiselt tabelirealt, olles kogunud 35 silma. Samapalju on kirja saanud koht tagapool paiknev Tabasalu.

Vooru esimeses kohtumises sai Põlva FC Lootos kirja hooaja esimese võidutulemuse, kui koduväljakul alistati Viimsi JK tulemusega 3:1. Ka vooru teises kohtumises võidutses kodunaiskond, kui JK Tallinna Kalev näitas JK Tabasalu üle 1:0 paremust. Tallinna FC Ararat võõrustas koduväljakul Tartu JK Tammekat, kes alistati tulemusega 2:1.

Naiste Meistriliiga põhiturniiri viimane voor mängitakse laupäeval, 12. oktoobril, kui kõik naiskonnad panevad palli mängu kell 12.30.