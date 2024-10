Manchester Unitedi kehv hooaja algus jõudis märgilise tähiseni

Inglismaa jalgpalli 20-kordne meisterklubi Manchester United teenis koduses kõrgliigas järjekordse viigi ja on nüüd hooaja esimese seitsme mänguga kogunud vaid kaheksa punkti. Tegemist on klubi ajaloo kõige kehvema Premier League'i hooaja algusega.

ManU mängis võõrsil äsja Meistrite liigas suurüllatusega hakkama saanud Aston Villaga, aga kuigi mõlemad meeskonnad said omajagu võimalusi, ei suutnud kumbki väravaid lüüa ja kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Manchester United on sel hooajal seitsme mänguvooruga teeninud vaid kaks võitu ning mänginud välja kaks viiki, kogudes sellega kaheksa punkti. Alates Premier League'i asutamisest 1992. aastal pole ManU ühtki hooaega nii kehvasti alanud, eelmine aasta olid nad selleks ajaks kogunud ühe silma rohkem. Mullu lõpetasid nad kõrgliiga hooaja kaheksanda kohaga, mis oli samuti klubi ajaloo halvim tulemus.

Aston Villa jätkab aga heas hoos ning ei ole Premier League'is viis kohtumist järjest kaotanud. Seitsme mänguga on nad teeninud neli võitu ja kaks viiki, 14 punktiga asetsetakse liigatabelis viiendal real.

Pärast seitset mänguvooru jätkab liigaliidrina 18 punkti kogunud Liverpool, nii Manchester City kui Londoni Arsenal on teeninud 17 punkti. Viimasel Meistrite liiga kohal ehk neljandal tabelireal on 14 punktiga Chelsea, sama palju punkte kogunud Villa on väravate vahega viies.

Premier League jätkub 19. oktoobril.

Teised tulemused:

Chelsea - Nottingham 1:1

Brighton - Tottenham 3:2