Noormeeste U-15 jalgpallikoondis teenis Gibraltari vastu kindla võidu

Avapoolaja lõpus haaras juhtohjad enda kätte Eesti: 36. minutil sai nurgalöögijärgses olukorras jala valgeks Ruslan Turabov. Mängu 61. minutil avas oma väravate arve ka Gibraltar, kelle poolt tõi viigi tabloole Aiden Desoiza Attard. Kümme minutit hiljem taastas Markus Kaalma Eesti noortekoondisele üheväravalise eduseisu, 78. minutil lõi kolmanda värava Ivan Krasnov. Kolm minutit hiljem oli taas täpne Kaalma, kes tõi tabloole kolmeväravalise edu ning 4:1 skooriga mäng ka lõppes, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreener Ludvig Tasane rääkis pärast kohtumist, et mäng Gibraltariga oli võrreldes varasemate turniirikohtumistega mängupildiliselt erinev. "Mänguline ülekaal meil kindlasti oli ja saime palju palliga mängida. Suutsime mängus valdavalt kõik ellu viia, mida tahtsime ning saime palju võimalusi tekitada, kuid ühe värava lasime ikkagi ka vastasel lüüa. Samas on see meie jaoks õppimismoment," rääkis juhendaja.

Turniiriga jääb peatreener suures pildis rahule. "Saime rahvusvahelist mängukogemust ning head sisendit, millega peame veelgi rohkem tegelema," rääkis treener. "Rahulolu ei saa kindlasti tekkida teadmises, et koondis sai turniiril teise koha. Areng tuleb vaid siis, kui endast maksimum anda. Katsume oma fookust hooaja lõpuni hoida ja kindlalt uutele mängudele vastu astuda."

Eesti saldoks jäi turniiril kaks võitu ja üks kaotus: 2:1 võideti Malta, seisuga 4:1 Gibraltar ning Kosovole jäädi alla 1:2. Kosovo teenis turniiril esikoha, Eesti platseerus teisele reale. Turniiri võõrustaja Malta jäi kolmandaks ning neile järgnes Gibraltar.