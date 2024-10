Eesti vibulaskja võitis MM-il pronksmedali

Põhiturniirile eelnenud kvalifikatsioonis saavutas Sirkel-Suviste 689 punktiga kolmanda koha, Ülle Kell lõpetas üheksandal kohal 668-ga.

Sirkel-Suviste alistas esimeses väljalangemisringis kanadalanna Miranda Sparkles'i ringi parima tulemusega 97:80. Kell pidi paraku tunnistama austerlanna Manuela Wolfsteineri 86:80 paremust. Kellale läks lõplikus paremusjärjestuses kirja üheksas koht.

Veerandfinaalis oli Sirkel-Suviste 83:66 parem itaallannast Giulia Barbarost, kuid nelja parema seas tuli eestlannale vastaseks valitsev maailmameister itaallanna Cecilia Santacroce, kellelt tuli tasavägises duellis vastu võtta napp 50:52 kaotus.

Pronksmedali teenis Sirkel-Suviste 75:65 võiduga soomlanna Paula Virmasalo üle. Ligemale 40 aastat tagasi sportvibulaskmisega alustanud Sirkel-Suviste jaoks oli tegemist teise tiitlivõistluste medaliga 3D vibulaskmises. 2021. aastal tuli ta Euroopa meistrivõistlustel pronksile.

"Väga lahe nädal oli! Naiste pikkvibus on tase väga kõrgele tõusnud. Eesmärk oli võtta kogu nädal üks nool korraga. Kordasin endale pidevalt, et ma ju oskan seda väga hästi teha," kommenteeris Sirkel-Suviste. "Kahju on küll poolfinaali ühe noole eksimuse pärast, aga mis teha, seekord läks nii. Korraks kadus keskendumine ja seda enam parandada ei saa."

Finaalis kaitses edukalt tiitlit Santacroce, kes sai 72:68 jagu kvalifikatsiooni võitnud hispaanlannast Encarna Garrido Lazarost.

Eesti osales 3D MM-il kuueliikmelise koondisega. Jaco Wessels sai meeste pikkvibu klassis 39. koha, Annika Vänt tuli naiste vaistuvibus 29. kohale ja Argo Sepp meeste arvestuses 38. kohale ning Rita-Anette Kohava teenis naiste plokkvibus 18. koha.