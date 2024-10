Bagnaia tegi Jaapanis kuldse duubli

Bagnaia võidutses sprindisõidus suuresti tänu konkurendi ebaõnnele, sest kolm ringi enne lõppu tegi võistlust juhtinud hispaanlane Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) avarii ja oli sunnitud katkestama.

Bagnaia haaras sellega endale esikoha, teiseks tuli Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) ja kolmandaks Marc Marquez (Gresini Racing). MM-sarja liider Jorge Martin (Prima Pramac) lõpetas neljandana.

Põhisõidus röövis Bagnaia juba stardisirgel Acostalt liidrikoha ning püsis seal võistluse lõpuni. Valitseva maailmameistri jaoks oli sel hooajal tegemist kaheksanda etapivõiduga, millega ta ületas eelmise hooajal püstitatud isikliku tippmargi (7).

Kvalifikatsioonis kukkumise tõttu 11. kohaga piirdunud Martin tegi sõidu jooksul tubli tõusu, lõpetades Bagnaia järel teisena (+1,189). Viimasena pääses pjedestaalile Marquez (+3,822).

MM-sarja üldarvestuses vähendas Bagnaia vahe Martiniga 10 punkti peale – Martinil on 392 ja Bagnaial 382 punkti. Üle 300 punkti on kogunud veel Bastianini (313) ja Marquez (311). Hooaja lõpuni jääb veel neli etappi.

The gap keeps getting smaller



Only 10 points between @88jorgemartin and @PeccoBagnaia #JapaneseGP pic.twitter.com/i10YFJZb5U