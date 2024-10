VAATA OTSE | Paide võõrustab medalinõudlejate duellis Kaljut

Täna lähevad jalgpalli Premium liiga 31. voorus omavahel vastamisi medalinõudlejad Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudios on Alvar Tiisler.

Paide ja Kalju kohtuvad sel aastal juba viiendat korda. Aprillis teenis Kalju koduväljakul 2:1 võidu, ent veidi vähem kui kuu aega hiljem võttis Paide Tipneri karikavõistlustel revanši 3:1. Maikuu lõpus jäi taas peale Kalju, sel korral 2:0 skooriga. Septembris saatis edu Paidet, kui võõrsil teeniti 4:2 võit.

Mõlema meeskonna eesmärgiks on lõpetada Premium liiga hooaeg medaliga ja kindlustada sellega pääs eurosarja mängudele. Kalju on liigatabelis 64 punktiga teisel kohal. Paide paikneb neljandal tabelireal ning on tänasest vastasest kaheksa punkti kaugusel.

"Hooaja lõpp vaikselt paistab ja väga head ja tugevad mängud on ees. Kindlasti tahame igat mängu võita," sõnas Kalju ründaja Gulherme kohtumise eel.

Mängukeelu tõttu jäävad eemale Paide kaitsja Gerdo Juhkam ning Kalju kaitsja Marlone Foubert.

Peakohtunikuna on ametis Kevin Kaivoja, keda abistavad äärtel Sander Saga ja Sten Klaasen. Neljas kohtnik on Erik Reinumängi ning VAR-i eest vastutavad Marko Liiva ja Riivo Stolts.

Pühapäeval pannakse pall mängu ka Pärnus, kus sealne Vaprus võõrustab FC Kuressaaret. Avavile kõlab Pärnu Rannastaadionil kell 17.00.