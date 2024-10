Reali võtmelüli sai võika vigastuse

Realile tõid võidupunktid Federico Valverde ja Vinicius Junior, kes lõid värava vastavalt 14. ja 73. minutil.

Teise poolaja üleminutitel nähti aga hirmsat vaatepilti, kui äärekaitsja Dani Carvajal tabas palli klaarides parema jalaga vastasmängijat ning vajus seejärel valugrimassides pikali. Pisaratesse puhkenud Carvajal lebas tükk aega murul ning pärast esmaabi andmist viidi ta kanderaamil väljakult minema.

Reali peatreeneri Carlo Ancelotti hinnangul põhjustas vigastuse tihe mängugraafik. "Tegemist on üsna tõsise põlvevigastusega. Riietusruumis on kurb ja murelik meeleolu. Mängugraafik on selles süüdi," sõnas Ancelotti. "Dani on meie jaoks ülioluline mängija. Jõudsin temaga natukene rääkida, ta on äärmiselt kurb ja pettunud. Pole midagi parata."

Lisaks Carvajalile valmistas muret Vinicius Junior, kes pidi mõned minutid pärast oma väravat vigastuse tõttu väljakult lahkuma.

Realil on nüüd koos liidri Barcelonaga 21 punkti, kuid viimasel on üks mäng vähem peetud. Karl Jakob Heina koduklubi Valladolid on viie punktiga eelviimasel ehk 19. positsioonil.

Teised tulemused:

Leganes - Valencia 0:0

Espanyol - Mallorca 2:1

Getafe - Osasuna 1:1

Valladolid - Rayo Vallecano 1:2

Las Palmas - Celta Vigo 0:1