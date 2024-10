Pogacar sai maailmameistrina esimese võidu

Esimest korda maailmameistri särgis pedaalinud 26-aastane jalgrattur ründas umbes 38 kilomeetrit enne lõppu ja suutis kõik konkurendid seljataga hoida. Näiteks tema peamiseks ohustajaks peetud Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) katkestas.

Vikerkaaresärgi omanikule kohaselt vihmasajus lõpetanud Pogacarile järgnesid britt Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), itaallane Davide Piganzoli (Polti Kometa) ja kanadalane Michael Woods (Israel - Premier Tech). Kõik nad kaotasid sloveenile minuti ja 54 sekundiga.

Winning in the rain ☔ and in the rainbow jersey



Tadej Pogačar claims victory at the Giro dell'Emilia in his first race as world champion #GiroDellEmilia | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/5Z4yOkgSpa