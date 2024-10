Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis lõpetas UEFA sõprusturniiri võidukalt

Eesti jäi kohtumise alguses koheselt Kosovo surve alla, kuid eestlannad näitasid suurepäraste kaitsetööd. Pea kohe, kui eestlannade värav suluseisu tõttu tühistati, teenis vastane 36. minutil penalti, mis realiseeriti. Eesti väravasuul seisnud Eva-Lotta Hertmann aimas suuna ära ja sai nahkkerale käed vahele, kuid pall lõpetas võrgus ja andis Kosovole juhtpositsiooni, vahendab Jalgpall.ee.

Teise kolmveerandtunni alguses kasvas vastase edu kahele väravale. Eesti avas väravaarve 68. minutil, kui nurgalöögi järgses olukorras pääses löögile Elizabeth Eberg. Sama mängija oli tegudel seitse minutit hiljem, kui too söödu liini taha sai ning kindalt vastased karistusalas üle mängis. Eesti vormistas lõpptabamuse 80. minutil, kui üks ühele olukorras kasutas oma võimaluse ära Nele Kalling.

Koondise peatreener Deniss Samoilov kiitis kohtumise järel mängijaid, kes vaatamata kaotusseisule lõpuni pingutasid. "Vastane tuli alguses päris intensiivselt peale, kuid tüdrukud kohanesid kiiresti ja tuvastasid kohe kohad, kus on vastasel vaba ruum, mida kasutada. Juba esimese poolaja põhjal oli tunda, et meil on väga häid võimalusi, mida realiseerida, kuid paraku kasutas vastane meie vähesed eksimused ise ära," rääkis ta.

Peatreener lisas: "Võistkond näitas sisu, tegi korrektuure ja pani edasi. Tüdrukud uskusid lõpuni ja kui esimene värav tuli, andis see kogu võistkonnale indu ja head emotsiooni juurde. 0:2 seisust pole lihtne välja tulla, aga tüdrukud olid terve turniiri vältel kokkuhoidvad, abivalmid ja aitasid üksteist, mida oli ka tänases mängus näha."

Samoilovi sõnul oli sõprusturniir nii mängupildilt kui tulemuselt edukas. "Kogu turniiri vältel mängisime hästi just kaitsefaasis, meil olid need asjad organiseeritud. Suutsime rünnata ka kaitsjate seljatagust – mida mäng edasi, seda rohkem ründajad õppisid seda kasutama. Kindlasti on veel arenguruumi, aga kui võrrelda eelnevate mängudega Balti turniiril, siis oleme kõvasti vaeva näinud," võttis peatreener oma mõtted kokku.

Sõprusturniiril sai Eesti neidude U-15 koondis kirja kaks võitu, kui Põhja-Makedoonia alistati 3:1 ja Kosovo 3:2. Mäng Albaaniaga lõppes 1:1 viigiga, kuid penaltiseerias tuli tunnistada vastase 4:2 paremust. Kuigi ametlikku paremusjärjestust turniiril ei selgitatud, kogus Eesti enim punkte ja lõpetas turniiri esikohal.