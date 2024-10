Sinner jõudis sel hooajal esimesena 60 võiduni

Loetud päevad tagasi Pekingi turniiri finaalis Carlos Alcarazi (ATP 2.) paremust tunnistama pidanud Sinner teenis Shanghais otsepääsme teise ringi ning alistas seal tund ja 19 minutit kestnud kohtumises jaapanlase Taro Danieli (ATP 93.) 6:1, 6:4.

Sinneri jaoks oli laupäevane võit tänavu kuuekümnendaks. Talle järgneb selles arvestuses Saksamaa esireket Alexander Zverev (ATP 3.), kes on praeguseks võitnud 57 matši. Ühtlasi sai 23-aastasest itaallasest esimene 21. sajandil sündinud tennisist, kes jõudnud ATP tuuril 250 võiduni.

Kolmandas ringis kohtub Sinner 31. asetusega argentiinlase Tomas Martin Etcheverryga (ATP 37.), kes sai ligi neli tundi kestnud maratonis 7:6 (5), 3:6, 7:5 jagu hollandlasest Botic van de Zandschulpist (ATP 67.).

6 - Since 2000, Jannik Sinner is the sixth player aged 23 or under to achieve 60+ ATP match wins in consecutive seasons:



Hewitt, 2000-02

Roddick, 2003-04

Federer, 2003-04

Nadal, 2007-09

Djokovic, 2007-10

Sinner, 2023-24



