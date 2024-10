Austraalia rattur tegi rekordilise ajaga kodumaale ringi peale

32-aastane Morton startis 14 210 km pikkusele teekonnale 5. septembril Port Macquarie'ist ning jõudis tagasi sünnilinna kohaliku aja järgi laupäeva pärastlõunal.

Morton soovis heategevuslikul eesmärgil korraldatud aktsiooniga ületada 2011. aastal Dave Alley poolt püstitatud rekordi. Selleks pidi ta keskmiselt päevas väntama 450 kilomeetrit.

Kahel korral suurtuuril osalenud austraallane saigi rekordi nihutamisega hakkama, kui tegi kodumaale ringi peale 30 ööpäeva, üheksa tunni ja 59 minutiga, parandades senist tippmarki lausa seitsme ööpäeva võrra.

Omanäolise jõuprooviga kogus Morton Austraalia põlisrahvaste kirjaoskuse sihtasutusele 120 000 Austraalia dollarit ehk circa 75 000 eurot.

Tanel Kangerti kunagine tiimikaaslane on varemgi vägevate väljakutsetega silma paistnud. Näiteks püstitas ta 2020. aastal Everestingu maailmarekordi. Everesting kujutab endast ühe ja sama tõusu peal edasi-tagasi sõitmist seni kuni läbitud on 8848 tõusumeetrit ehk sama palju, kui on kõrgust Mount Everestil.

30 days, 9 hours, 59 minutes | Port Macquarie, NSW | KM 14,203



Lachy rolled into his hometown of Port Macquarie at 1:54 p.m. completing his loop around Australia and setting the fastest known time for the Around Australia Record – beating the previous mark by a little over a… pic.twitter.com/SdtfHbQESt