Kohus otsustas endise tippmängija kasuks: FIFA rikub EL-i reegleid

Euroopa Kohus otsustas reedel FIFA ja endise Prantsusmaa tippmängija Lassana Diarra kaua kestnud jagelemises endise Chelsea, Arsenali, Madridi Reali ja PSG mängija kasuks, mis võib rahvusvahelist üleminekute süsteemi veidi muuta.

2014. aastal kärpis Moskva Lokomotiv Diarra palka, millega Prantsusmaa koondislane ei nõustunud ning ei käinud enam treeningutel kohal. Moskva klubi lasi Diarra kolm aastat enne tema lepingu lõppu lahti ja kaks aastat hiljem leidsid FIFA ja Rahvusvaheline Spordiarbitraaž, et Diarra on lepingutingimusi rikkunud, mängijal kästi Lokomotivile maksta kümme miljonit eurot ja talle määrati 15 kuu pikkune võistluskeeld.

Kui Diarra jõudis seejärel kokkuleppele Charleroi'ga, tahtis Belgia klubi kinnitust, et nemad ei pea Lokomotivile kompensatsiooni maksma, kuid FIFA ei andnud Charleroi'le Diarra registreerimiseks rahvusvahelist üleminekusertifikaati (ITC) ning tehing jäi katki. Aastaid kestnud kohtuvaidluse keskmes oligi reegel, mille alusel on mängija uus klubi koos mängijaga vastutav vanale klubile makstava kompensatsiooni eest.

Euroopa Kohus on otsustanud, et FIFA-l ei ole õigust lepingut rikkunud, aga mujal mängida soovivate jalgpallurite puhul üleminekusertifikaati mitte välja anda, sest sellega rikutakse töötajate vaba liikumise seadust. Sisuliselt tähendab otsus, et mängijatel ja nende agentidel on üleminekuturul senisest rohkem õigusi ning et FIFA reeglid on tulevikus vähem piiravad.

Rahvusvaheline mängijate ühendus Fifpro nimetas Euroopa Kohtu otsust märgiliseks ning lisas, et see võib "rahvusvahelise jalgpalli maastikku muuta", kuigi pikem omapoolne hinnang antakse pärast reedese otsuse põhjalikumat analüüsi. Diarra advokaadid tõid välja, et kõik profimängijad, kes on sarnases situatsioonis olnud, võivad nüüd tagantjärele kompensatsiooni nõuda. "FIFA immuunsus on läbi, nüüd loeme jalgpalli valitsemises aega enne ja pärast seda Euroopa Kohtu otsust," arvas üks Diarra advokaat Jean-Louis Dupont.

"On võimalik, et mängijad tunnevad nüüd, et nad saavad lepinguid varakult lõpetada ja uute klubidega liituda, mis võib endaga kaasa tuua väiksemad üleminekusummad," sõnas Reutersile advokaat Ian Giles. "Aja möödudes peavad asjad stabiliseeruma, aga kaotajaks võivad olla väiksemad klubid, kes arendavad oma noortesüsteemi mängijaid ja kasseerivad neilt siis suuri üleminekusummasid."