Võrkpalli Balti liigas näeb oodatud Lõuna-Eesti vastasseisu

Laupäeval kell 17 peab oma liigahooaja avakohtumise Pärnu Võrkpalliklubi, kellele sõidab külla lätlaste Jekabpilsi Luši. Pühapäeval kell 17 võõrustab Jekabpilsi meeskonda Selver x TalTech. Laupäeval mängivad Lätis omavahel Ezerzeme/DU ja Robežsardze/Riia.

Cronimet liiga avati eelmisel nädalavahetusel, kui vastamisi läksid Selver x TalTech ja Tartu Bigbank ning 3:0 võidu sai Bigbank. Nüüd saavad fännid kaasa elada alati kirgi kütvale Lõuna-Eesti duellile, mis toimub Võru Barruse kodusaalis.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ootab hooaja avamängu põnevusega. "Tahan laupäeval saalis näha palju publikut. Kevadel lõpetasime oma fännidega hooaja väga ägedalt (võideti Eesti meistrivõistlustel hõbemedal-toim) ja Bigbanki ning Barruse vastasseis võiks ka sel aastal edasi minna, see on atraktiivne. Tartu on sel hooajal väga hästi komplekteeritud, aga kui me ise hästi mängime, siis meil on varianti küll ja enne mängu ei tahaks hakata võite kinkima," usub Lüütsepp oma meeskonna võimalustesse.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõdeb, et Barruse näol on tegu veidi tundmatu vastasega. "Kui Cronimet liiga esimene vastane Selveri näol oli meie jaoks tuttav, kellega olime juba hooaja eel korduvalt kohtunud, siis Võru on tundmatum suurus, keda olen vaid videost näinud. Mis teeb nad ettearvamatuks, on tõsiasi, et nad on vähe saanud põhikoosseisus mängida – Renato Santos liitus hiljem ja Albert Hurdal oli seljamure. See nõuab meilt oskust mängu ajal muutustele reageerida," räägib Rikberg.

"Meie ja Barruse vaheline vastasseis on publikule head intriigi pakkuv duell, aga meie võtame seda ikka nagu iga teist mängu ja võitleme nagu oskame. Eelmisel hooajal kohtusime nendega palju ja näib, et ka see aasta läheb samamoodi, sest ka karikas oleme me potentsiaalselt kokku minemas poolfinaalis. Kindlasti on meie ja Võru kohtumine tähtis Võru fännide jaoks, kes mäletavad eelmise hooaja positiivseid emotsioone, kui nad meid poolfinaalis võitsid. Meie tahame aga selle mälestuse kustutada ja asjad ümber pöörata. Samas on see alles esimene mäng nendega ja kindlasti mõnevõrra otsiv mõlemalt poolt," lisab peatreener.

Pühapäeval kell 17 TalTechi spordihoones Jekabpilsiga kohtuv Selver x TalTech jäi eelmisel nädalal avamängus 0:3 alla Bigbankile ja tahab nüüd võiduarve avada.

Peatreener Andres Toobal pole veel kindel, kas avakohtumise haiguse tõttu vahele jätnud rünnakuliider Lincoln Williams saab nüüdki meeskonda aidata. "Williams käis eile end trennis esimest korda kergelt liigutamas ja tema osalemine selgub jooksvalt. Järjest on praegu mehi haigustega välja langenud, aga eks teistel on samad mured ja esimeste kehvade ilmade puhul on see tavaline. Püüame oma rütmi leida ja tõbiseid hoida," ütleb Toobal.

"Jekabpilsil on sel hooajal mõni hea täiendus juures ja kokkuvõttes on see väga korralik tiim. Lisaks on neil euromängud ka all ja koondise tasemel kogenud mehi meeskonnas ning vihaseid noori. Klassikaline Läti tiim, kel on nii agressiivsust kui taset. Kui lased Jekabpilsi mängima, siis on neid peatada raske. Samas teame, et neid on võimalik serviga suruda ja siis hakkab neil raske. Aga kui ise hästi ei servi, on neil sidemängijal klassi nii palju, et ta paneb ründajad heasse olukorda ja siis on juba endal raske. Selleks, et punkte teenida, peame väga hea mängu tegema, märksõnaks on meie puhul stabiilsuse leidmine," kommenteerib Toobal.

Pärnu Võrkpalliklubi läheb oma avakohtumises laupäeval kell 17 kodusaalis vastamisi Jekabpilsi Lušiga. Pärnu peatreener Rainer Vassiljev on teatavasti ka Läti koondise juhendaja ja omab seeläbi lõunanaabritest väga head ülevaadet.

"Jekabpilsis on ka mehi, kellega ma suvel saalis koostööd tegin ja eks ma üht-teist neist tean. Olen ka Jekabpilsi viimase aja kohtumisi näinud, nad on lisaks Läti Superkarika võidule hiljuti ka eurosarjas mänginud, seega on Jekabpils kindlasti ses osas meist ees ja avamängu ärevust neil enam pole. Lisaks on nad tulemuste osas ikkagi Läti parim võistkond," sõnab Vassiljev.

"Enda meeskonna osas, siis meil on treeningmängude põhjal väga korralik servipotentsiaal ja võime väga ohtlikud seal olla. Nüüd on küsimus, kuidas me seda servipotentsiaali järjest enam suudame esile tuua. Jekabpilsi on võimalik serviga haavata, see võib olla päris oluline osa," lisab ta.