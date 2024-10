Maailma teise reketi pikk võiduseeria katkes Pekingis

Augusti algusest alates 15 matši järjest võitnud Sabalenka pidi Pekingis veerandfinaalis tunnistama endise maailma kaheksanda reketi Karolina Muchova (WTA 49.) 7:6 (5), 2:6, 6:4 paremust.

Sabalenka juhtis otsustavas setis 4:2, ent lubas seejärel tšehhitaril kahel korral oma pallingut murda.

Muchova jaoks oli tegemist kolmanda järjestikuse võiduga Sabalenka üle. Valgevenelanna ainus võit pärineb 2019. aastast.

Raske randmevigastuse tõttu juunikuus võistlustulle naasnud Muchova mängib oma karjääris alles teist korda WTA kõrgeima kategooria turniiri poolfinaalis.

Finaali pääsemiseks peab tšehhitar nelja parema seas jagu saama kas viienda paigutusega hiinlannast Zheng Qinwenist (WTA 7.) või 17. asetusega venelannast Mirra Andrejevast (WTA 22.).

Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel neljanda asetusega Coco Gauff (WTA 6.) ja 15. paigutusega Paula Badosa (WTA 19.).

2 - Karolina Muchova is second Czech player to make the semi-finals at the China Open after Petra Kvitova (2013, 2014 and 2017) since the inception of the tournament in 2004. Companion. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/D0KkmSPDBx