Rannajalgpallikoondis alustas MM-valikturniiri kindla võiduga

Saksamaa alustas kohtumist küll teravamalt, kuid õige pea leidsid oma mängurütmi ka eestlased. Väravavõrk pandi esimesel kolmandikul sahisema vaid korra, kui 8. minutil teenis Eesti karistuslöögi, mille Juhan Lilleorg realiseeris.

Teise kolmandiku alguses kolmekordistas Eesti oma edu. Esmalt sai värava kirja Rauno Nõmmiko, kes pöördel esimese puutega löögile läks. Kolmas tabamus sündis suurepärase söödukombinatsiooni tulemusel: Andreas Kallaste, Lilleoru ja Erol Kigaste kokkumäng viis viimase värava ees löögile.

Vastane suutis Eesti kaitseliinist läbi murda 22. minutil, kui käärlöögiga oli täpne Oliver Romrig. Vaid kümme sekundit hiljem andis omapoolse vastuse Martin Thomson, kes saatis palli kauglöögist ristnurka.

Viimasel kolmandikul said sakslased kirja oma teise värava, kui karistuslöögist skooris Tim Engelhardt. Vahe vähendamine andis vastasele hoogu juurde ning Saksamaa tekitas Eesti värava all parajat peavalu, kuid eestlased tulid vastase survega toime. Eestil õnnestus veel 18 sekundit enne lõppu ise skoorida, kui uhkes üksinduses pääses löögile Argo Alaväli, kes vormistas lõppseisuks 5:2.

Koondise peatreener Andreas Aniko rääkis pärast kohtumist, et väljakul õnnestunud asjad ja 3:0 edu andis meeskonnale enesekindluse, mille pealt ülejäänud mäng ka kulges. "Taktikaliselt saime suures pildis hakkama, viimasel kolmandikul pani Saksamaa käigu juurde ja surus meid päris tugevalt. Seal jäime hätta mingite otsustega, aga samas õnnestus meil ise vastu nõelata ja vahe kahest väravast kordagi väiksemaks ei läinud," rääkis Aniko.

"Eks oli raske mäng – uus keskkond, liiv ja väljak ning midagi lihtsat seisu järgi ei tulnud, sest Saksamaa on arvestatav ja tugev meeskond. Suutsime aga täna oma paremuse teist korda järjest nende vastu maksma panna ja turniirile igati ideaalse alguse anda."

Aniko rääkis, et positiivses tulemuses mängis rolli ka meeskonna õige häälestatus. "Me kõik saame aru, millisel turniiril me oleme ja kuhu meil on võimalik end mängida. Eesmärk on jõuda kaheksa sekka ehk teisele alagrupiturniirile, kus mängitakse välja kohad, kes maailmameistrivõistluste finaalturniirile jõuavad."

Järgmisena koondist ees ootav valitsev Euroopa meister Portugal on peatreeneri sõnul favoriit, kuid võimalused võiduks on Eestil olemas. "Tegu on väga raske vastasega, kuid teame, et Eesti on võimeline mängima ka tugevate vastastega. Kindlasti on tasemevahe ja favoriidikoorem Portugali kasuks, kuid lähme võitlema ning midagi lihtsalt neile ei paku," sõnas Aniko lõpetuseks.

Cadizis toimuval MM-valikturniiril osaleb 24 Euroopa parimat rannajalgpalli riiki, kes võistlevad finaalturniirile pääsu eest. Tuleva aasta mai alguses Seišellidel toimuvatele maailmameistrivõistlustele pääsevad vaid neli valikturniiri parimat Euroopa meeskonda.