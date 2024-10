Lobamokast linnapea vihastas Hispaania jalgpallitähe välja

Sel suvel Hispaania koondisega Euroopa meistriks kroonitud Morata siirdus juulis 19-kordse Itaalia meistri Milani ridadesse ning otsustas nüüd kolida Milanost mõnekümne kilomeetri kaugusel asuvasse Corbettasse, et tagada oma perekonnale privaatsemat keskkonda.

Corbetta linnapea Marco Ballarini otsustas aga sellest teada saades matkida tuntud Itaalia jalgpalliajakirjanikku Fabrizio Romanot ning teatas Instagramis Romanole omasel kirjaviisil, et Morata kolib 18 000 elanikuga väikelinna.

"HERE WE GO! Ei, see pole varajane aprillinali. Euroopa meister Alvara Morata on meie uus linnakodanik. Äsja Milani poolt soetatud hispaanlane allkirjastab kolimiseks viimaseid pabereid," kirjutas Ballarini.

View this post on Instagram A post shared by Marco Ballarini (@marcoballarinisindaco)

Linnapea temp ajas mõistagi Morata vihale ning jalgpallitäht teatas seepeale, et hakkab uut elukohta otsima. "Lugupeetud linnapea, tänan teid minu privaatsuse rikkumise eest! Õnneks ma ei oma veel Corbettas kinnisvara. Minu ainus aare on minu lapsed, kelle turvalisust te ohustasite. Lootsin, et Corbetta suudab minu perele natukene privaatsust tagada, kuid selle asemel pean hakkama uut elukohta otsima, sest te ei oska sotsiaalmeediat kasutada ega oma kodanikke kaitsta," vastas Morata Instagramis.

Ballarini tegi seejärel Instagramis veel ühe postituse, milles kirjutas "Ciao" ja kasutas taustapildiks Milano Interi logo, andes sellega mõista, et ta on Milani suurrivaali Interi toetaja. Neljapäeval andis Ballarini kohalikule raadiojaamale intervjuu, milles ütles, et ta pole midagi valesti teinud.

"Ma ei ole Morataga veel rääkinud, kuid ta on Corbettas endiselt teretulnud. Kindlasti tagame talle ja tema perele privaatsuse. Ausalt öeldes ma ei leia, et tegin midagi valesti. Kui Morata oleks mulle helistanud või eelnevalt teada andnud, et ta tahab madalat profiili hoida, siis ma oleksin selle postituse maha võtnud. Kogu lugu on üles puhutud. Kaks aastat tagasi kolis [toonane Milano Interi väravavaht - ERR] Andre Onana Corbettasse ja see jõudis ajalehtedesse. Ma ei saa aru, miks Morata nüüd sellist lärmi tegi. Ma olen tema reaktsioonis pettunud," rääkis Ballarini Radio Rossonerale.

Morata on praeguseks Milani esindanud kõikide sarjade peale kuues kohtumises ja löönud kaks väravat. Milan asub koduliigas kolmandal kohal, kuid Meistrite liigas pole suudetud kahe vooruga veel punktiarvet avada.