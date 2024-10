Iga Swiateki ja treeneri teed läksid lahku

Swiatek võitis Wiktorowski käe all neli suure slämmi tiitlit ning temast sai 2022. aastal esimene Poola tennisist, kes on maailma edetabelis esikohale tõusnud.

Instagramis avaldatud teates ütles Swiatek, et otsus oli üksmeelne. "Pärast kolme üliedukat aastat otsustasime koos Tomaszega, et meie teed lähevad lahku. Tema kogemus, suhtumine ning tohutud teadmised aitasid meil üheskoos saavutada asju, millest ma ei osanud unistadagi. Aitäh sulle! Ma tean, et sa tahad pärast kolme rasket aastat ja palju reisimist nautida aega lähedastega. Loodan, et sa saad seda, mida vajad," kirjutas poolatar.

Swiatek lisas, et otsingud uue treeneri palkamiseks on juba alanud. "Hetkel on läbirääkimised pooleli ühe mitte-poolakast treeneriga. Annan sellest täpsemalt kõigile teada, kui olen lõpliku otsuse langetanud."

Naiste profitennise organisatsiooni WTA poolt mullu aasta parimaks treeneriks valitud Wiktorowski on varasemalt juhendanud ka endist maailma teist reketit Agnieszka Radwanskat ning serblannat Olga Danilovici.

Swiatek pole USA lahtistest saadik kordagi väljakul käinud, kuid naaseb kõigi eelduste kohaselt võistlustulle järgmisel nädalal Hiinas Wuhanis toimuval kõrgeima kategooria turniiril.