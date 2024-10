Saaremaa ralli stardirivi avab Egon Kaur

Lääne- ja Kesk-Saaremaa teedel sõidetavale Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste ja Estonian Junior Challenge hooaja viimasele etapile registreerus 147 võistluspaari kaheksast riigist. Võistlejaid ootab ees üheksa kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 104 katsekilomeetrit (asfaldil 14%). Ralli kogupikkuseks on 478,79 km. Avapäeval sõidetakse kolm ja teisel võistluspäeval kuus kiiruskatset.

"Võistlejate rivi sai pikk ja äge ning väga positiivne on näha noori proovimas Rally2 autot. Võistlustrass koosneb tänavu suuresti traditsioonilistest Saaremaa katsetest. Esimene päev on asfalti rohkem, kui tavaliselt ning reede õhtul sõidetakse Oriküla katset paarisrajana, mees-mehe vastu. See tähendab, et Kuressaare linna vahel tänavu rallit ei sõideta. Võistluse avamine ja lõpupoodiumi on nagu ikka Kuressaare keskväljakul, kuid autasustamise viime läbi laupäeva õhtul Kuressaare Spordikeskuses ralli järelpeo raames. Ma usun, et tulemas on põnev võistlus," sõnas võistluste juht Rasmus Uustulnd.

Koduste meistrivõistluste hooaja viimase etapi stardirivi avab kahekordne Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kelle Hyundai i20 VRT auto kõrvalistmel võtab koha sisse Allan Birjukov.

"Mõte oli Saaremaal võistelda juba varakult, kuid kuna meil oli veel vaja Utena ralli ära sõita ja eelarve pole veel tänagi täitsa koos, et sõita, kuid selline see plaan on. Stardinimekiri on muljetavaldav ja kõik noored on endale viimaseks etapiks Rally2 autod saanud. Eks Ken Torn on võimsama autoga rajal, kuid äkki õnnestub ikka noortele konkurentsi pakkuda. Ootame põnevat võistlust," märkis Kaur.

Numbri all 2 saavad lähte saarlased Ken Torn - Kauri Pannas. Kui möödunud aastal pidi Torn koduteedel tunnistama kahe maailmameistri Ott Tänaku - Robert Virvese paremust, siis sel korral istub Torn kaheaastase pausi järel taas ühes autos kaardilugeja Pannasega, kellega koos võidetud Euroopa meistritiitel ja soov on koduralli esimesena finišeerida.

Ken Torn ja Kuldar Sikk Saaremaa rallil. Autor/allikas: Pille Russi

"Tundub, et noortel on edukas aasta olnud ja saavad viimaseks etapiks väga head autod endale sõita. Soov oleks muidugi koduralli võita, kuid nagu ka MM-rallidelt on näha olnud, siis vägisi ei saa midagi võtma minna. Läheme teeme oma asja ning siis vaatame, et mis välja tuleb. Liialt ma sellele võidule ei mõtle. Võistlusauto on meil sama, millega Karl Peder Nordstrand võitis Paide ralli ja saame sellega võistluse eel ka testi ette teha," võttis Torn koduralli eelsed mõtted kokku.

Kui esimesed kaks võistlusautot on vaid EMV1 klassi kuuluvad Proto autod, siis stardirivi järgmised viis autot kuuluvad klassi EMV2 ja kõigis neis on istumas Eesti võistluspaarid. Kokku on EMV2 klassis Saaremaal starti tulemas üheksa Rally2/R5 autodel võistlevat ekipaaži. Võistlusnumbri 3 all saavad lähte tänavused EMV2 klassi Eesti meistrid Priit Koik - Kristo Tamm (Škoda Fabia Rally2 Evo), kelle järel stardivad Raul Jeets - Andrus Toom (Škoda Fabia RS Rally2), kes viimati võistlesid Saaremaal aastal 2021. Kogenud neliku järel on stardi saamas kolm Eesti autoralli tuleviku ekipaaži, kes kõik tegemas Rally2 autodega debüüdi.

Tänavused juunioride maailmameistrid Romet Jürgenson - Siim Oja ja Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk on võistlemas Toyota GR Yaris Rally2 autodega, mille valmistab ette RedGrey meeskond. Tänavused EMV3 klassi meistrid Patrick Enok - Silver Simm on stardis Soome meeskonna Printsport poolt ettevalmistatud Škoda Fabia RS Rally2 autoga.

"Esiteks olen väga tänulik oma toetajatele, et me saame sel aastal Rally2 auto ära proovida ja teha seda omale ikkagi piisavalt tuttaval rallil. See on hea võimalus Rally2 auto kiirusest aru saada, sest järgmine aasta ootab meid WRC2 ees ja siis on sinna lihtsam peale minna. See, et seda teha Eesti meeskonna alt koostöös RedGrey ja LightGrey meeskondadega tundus loogiline. LightGrey on noorte meeskond, mille all Saaremaa sõitmas ka Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk. Tuleb äge võistlus ja ootan juba väga," sõnas Jürgenson Rally2 debüüdi eel.

Romet Jürgenson Autor/allikas: Facebook/Romet Jürgenson

EMV3 klassis, kus tänavused meistrid on juba selgunud, tuleb starti neli võistluspaari, kelle hulgas ka septembri teises pooles Poolas WRC Promoteri poolt loodud naistalentide programmis Beyond Rally osalenud Hanna Lisette Aabna, kelle Ford Fiesta Rally3 auto kõrvalistmel võtab koha sisse Rait Jansen. Hooaja viienda stardi teevad Toomas Triisa - Laur Merisalu (Ford Fiesta Rally3). Tiisa tegi möödunud aastal just Saaremaal sportralli debüüdi.

Kui EMV2 ja EMV3 klassides on tänavused meistrid juba selgunud, siis klassis EMV4 on veel medalid jagamata ja meistritiitli võimalus veel neljal võistluspaaril, kes kõik ka hooaja viimasel etapil kohal. Meistrivõistluste liidrina lähevad Saaremaal starti Mark-Egert Tiits - Jakko Viilo (Ford Fiesta Rally4), keda hakkavad püüdma kolmik Jaspar Vaher - Sander Pruul (Ford Fiesta Rally4), Karl-Markus Sei - Martin Leotoots (Peugeot 208 Rally4) ja Kevin Lempu - Hendrik Kraav (Ford Fiesta Rally4). Hooaja kolmanda stardi teevad möödunud aastal Saaremaal EMV4 klassi võitnud Joosep Planken - Taavi Lassmann (Ford Fiesta Rally4). Eesti suurimal saarel selgub ka tänavune Estonian Junior Challenge sarja võitja, kus on tiitliheitlusse jäänud veel Tiits ja Lempu.

EMV5 klassis on registreerunud 23 võistluspaari, kelle hulgas ka tänavused meistrid Emīls Blūms - Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes saavad avapäeval rajale numbri all 10. Võistlusnumbri all 33 teeb oma karjääri 34. Saaremaa ralli stardi kahekordne võitja Margus Murakas, kes oli esimest korda kaardilugejana Tehumardi rallil stardis 1983. aastal ja piloodina kolm aastat hiljem. Murakast saab tänavu Tehumardi ja Saaremaa rallil läbi aegade enim starte teinud võistleja. Veel vähemalt aasta hoiab enda nimel läbi aegade enim starte teinud piloodi staatust Villu Mättik.

Margus Murakas Autor/allikas: Rein Luik

"Saaremaa ralli on kõige traditsioonilisem, kõige ikoonilisem ralli. Kõige-kõige! Rallil on põnev ajalugu. Saaremaal on olnud - nii Tehumardi kui ka Saaremaa rallil - kõik aastaajad. Me oleme sõitnud seal piikidega lumes, oleme sõitnud täiesti suverehvidega, palavas ja tolmustel teedel, nii et nähtavust polegi. Mul tuleb nüüd 34. Luban, et 35 panen kindlasti," meenutas Murakas Rally.ee-le antud intervjuus Saaremaal sõidetud kordi.

Võistluste suurima osalejatega klass on tagaveoliste EMV6, kus on registreerunud 32 võistluspaari. Võistlejate rivi avavad Toyota Starletiga sõitvad mehed, kellel mõlemal ette näidata ka Saaremaa ralli võit ehk Robert Virves - Raigo Mõlder. Viimati 2021. aastal võistlustingimustes rallil osalenud Mõlder tähistab koduteedel 20 aasta möödumist esimesest Saaremaa ralli stardist.

Kõik rallisõbrad on ühtlasi oodatud alates 4. oktoobrist kuni 19.jaanuarini Kuressaare linnusesse, kus on avatud Saaremaa ralli 50. aastapäevale pühendatud foto- ja mudelinäitus "Kirgede tolm."Näitusel on väljas saarlaste ülesvõtted Tehumardi ja Saaremaa rallidelt ja vaatamiseks üle 250 mudelauto, mille hulgas ka Saaremaalt pärit autoralli maailmameistri Ott Tänaku, Markko Märtini, Urmo Aava ja paljude teiste autode mudelite 1/43 ja 1/18 koopiad.

Saaremaa ralli lisainfot leiab SIIT.