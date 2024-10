Lüütsepp kiidab meeskonna komplekteeritust, Vassiljev üdini rahul ei ole

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp on komplekteerimisega rahul, sest klubi kolmandat hooaega saab ta alustada seni parimas seisus. "Meeskond on sel hooajal kõige rohkem kodumaine, rohkem on eestlasi ja rohkem on võrukaid kandvates rollides. See võiks ka meie fännidele meeldida," usub peatreener, kes meelitas võistkonda ka Võrust pärit koondislased Henri Treiali ja Albert Hurda.

"Usun, et see meeskond on eelmisega võrreldes ka grammi võrra parem ja kvaliteetsem. See ei garanteeri iseenesest midagi, aga treeneri jaoks on see väga okei seltskond, kellega tööd teha ja kellega mingeid eesmärke seada. Täna olen ma rahul koosseisuga, meil on seitse-kaheksa meest põhikoosseisus Eesti mõistes väga korralikul tasemel, nurisemiseks pole põhjust ja oleme kindlasti konkurentsivõimelised."

Oma meeskonna näo kohta ütleb Lüütsepp, et Barrus võiks olla hea ründava stiiliga meeskond. "Ma loodan, et meeskond üllatab mind veel mingites asjades positiivselt. See pole kõige suurem "duhhi" võistkond, sest kui sa vaatad meie mehi, siis seal pole selliseid energiapomme karakteritena, et emotsiooni peale ainult loota saaks. Teisalt teavad kõik, kui palju publik meile kodus lisatuge annab ja nende jaoks me ju mängime samuti ning usun, et see energia sütitab ka mehi ja väga tuima võrkpalli me siiski näitama ei hakka," loodab peatreener.

"Mänguliselt võiksime me olla päris hea ründavat võrkpalli mängiv meeskond. Eks see sõltub, kui hästi me servi kätte saame ja sidemängijaga klappima saame, aga loodan, et meie üsna hea vastuvõtt ja sidemängija võiks lubada seda teha," lisas Lüütsepp, kes saab oma meeskonda esmakordselt Cronimet liigas juhendada juba laupäeval kell 17.00 kodusaalis, kui vastaseks on Tartu Bigbank. Mängu näeb otsepildis nii Inspira kui Delfi vahendusel.

Vassiljevit ootab palju nuputamist

Pärnu Võrkpalliklubi peatreener Rainer Vassiljev tõdeb, et tema meeskond võib valmistada peavalu talle endale ja ka vastastele.

"Pärnu meeskonna kohta kehtivad märksõnad oleksid võitluslikkus ja mõtestatus ning sellest tulenevalt ka atraktiivsus. Meid on siin hooaja eel seganud vigastused ning päris täiskoosseisus meeskonda pole ma väga palju näinud. Kapten Andrus Raadik on sisuliselt vaid ühe kontrollmängu saanud pidada, tema roll selles meeskonnas on ikkagi kandev ja sellest tulenevalt oleme me mõnes mõttes küsimärk," kirjeldab Vassiljev olukorda.

Rainer Vassiljev Autor/allikas: volejbols.lv

"Samas meie kontrollmängud ja komplekteeritus näitab – meil on palju universaalseid mängumehi, kes võivad mitmeid positsioone mängida. See teeb minu elu raskemaks, et otsustada, mis on mingil hetkel parim lahendus, aga teeb ka vastaste elu raskemaks meie vastu valmistudes. Minu jaoks veel võistkond komplekteeritud pole, tegeleme sellega, et oleks võimalus veel kedagi lisaks tuua," ütleb juhendaja, jättes täpsustamata, millisele positsioonile võiks keegi Pärnusse juurde tulla.

Suvepealinna meeskonna kõige eksootilisem võrkpallur on põhisidemängija rolli kandev Venezuelast pärit Carlos Diaz, keda Vassiljev nägi eelmisel hooajal mängimas Rumeenia meistriliigas oma meeskonna vastu.

"Nägin teda kaheksas kohtumises ja selle ajaga saab päris hea pildi ette. Ta on osav mängumees igas mõttes – osav mitte ainult tõstmisel, vaid ka kaitses ja servil mitmekülgne. Selline sidemängija, kes on nii kehaliselt kui ka pea poole pealt osav, mis on sidemängija puhul positiivne. Mida ma ei teadnud, oli tema iseloom, aga õnneks on sellega ka hästi läinud – ta on ise meeskonda sulandunud ja omaks samuti hästi võetud. Kui tema tausta uurisin, selgus, et ta on aastaid tagasi kaks hooaega Soome liigas mänginud ja see andis kindluse, et ta on ka külmemat ilma näinud ja selles osas ei tohiks samuti šokki tulla. See on päris oluline faktor tegelikult," on juhendaja valikuga seni rahul.

Pärnu võõrustab Cronimet liiga avamängus laupäeval kell 17.00 Jekabpilsi Lušit. Mängu näeb otsepildis Delfi vahendusel.