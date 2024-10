Maguire päästis eduseisu maha mänginud Man Unitedile viigipunkti

Marcus Rashford ja Rasmus Höjlund viisid Unitedi 20. minutiks 2:0 juhtima, kuid avapoolaja keskel lõid Pepe ja Samu Omorodion nelja minutiga kaks väravat tagasi, viigistades seisu 2:2-le.

Teise poolaja alguses haaras kodumeeskond Omorodioni teisest tabamusest 3:2 eduseisu. Unitedi jaoks läks olukord veelgi nukramaks 81. minutil, kui meeskonna kapten Bruno Fernandes saadeti teise kollase kaardi tõttu väljakult minema.

Vähemusse jäänud Unitedi päästjaks kerkis klubi endine kapten Harry Maguire, kelle pealöök leidis 90+1. minutil tee väravasse. Turniiritabelis asub United 36 meeskonna konkurentsis kahe punktiga 21. real, Porto on ühe silmaga 24. kohal.

Unitedi liigakaaslane Tottenham Hotspur sai võõral väljakul 2:1 jagu Ungari meistrist Ferencvarosest. Võitjate väravate eest hoolitsesid Pape Matar Sarr (23.) ja Brennan Johnson (86.). Tottenhami kõrval jätkavad pärast teist vooru täiseduga veel Lazio, Lyon, FCSB ja Anderlecht.

Eesti kohtunikebrigaad eesotsas peakohtuniku Kristo Tohveriga mõistis õigust rootslaste Elfsborgi ja itaallaste AS Roma vahelises kohtumises, mis lõppes kodumeeskonna Elfsborgi 1:0 võiduga. Kohtumise ainus tabamus sündis 44. minutil penaltist, mille realiseeris Michael Baidoo. Elfsborg on tabelis kolme punktiga 16. ning Roma ühe punktiga 27.

