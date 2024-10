Spordinädala jooksul toimus üle Eesti ligi 1200 liikumissündmust

"Spordinädal on aasta-aastalt aina enam populaarsust koguv liikumisalgatus, mis saab teoks ainult koos aktiivsete inimestega Eestimaa eri paikades," märkis Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja Spordinädala koordinaator Renna Nelis ning lisas, et nädala jooksul toimus sadu liikumis- ja spordipäevi, korraldati aktiivseid tervisehommikuid, käimiskoosolekuid, matku, liikumisväljakutseid, peeti liikumis- ja tervisealaseid seminare ning kohtuti treenerite ja sportlastega.

Nelis lisas veel, et suurima panuse Spordinädala sõnumi "Liigume koos!" levitamisse andsid üldhariduskoolid ja lasteaiad, kelle algatusel toimus üle 960 liikumisürituse. "Nagu juba tavaks, oli ka tänavu kõige populaarsem liikumissündmus Spordinädala avasündmusena 29 Eesti eri paigas toimunud heategevuslik teatejooks 14 000 koolilapse osalusega."

Täiskasvanute hulgas oli aga väga populaarne 1. septembril alanud ja kuu aega väldanud sammude kogumise kampaania "Tõmbame käima!", millest võttis osa üle 5100 liikuja. "Märkimist väärib, et igal aastal võtab Spordinädalast osa aina enam ettevõtteid ja riigiasutusi väga erinevatelt elualadelt," tõi Nelis välja.

Väga olulised sõnumikandjad ja liikuma inspireerijad kogu nädala vältel olid spordinädala patroonid – kultuuriminister Heidy Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, terviseminister Riina Sikkut, kardioloog Margus Viigimaa, perearst Diana Ingerainen, olümpiavõitja ja riigikogu liige Kristina Šmigun-Vähi, laulja Dagmar Oja, näitleja Tõnis Niinemets, ajakirjanikud Hannes Hermaküla ja Kaidor Kahar, ujuja Kregor Zirk, sõudja Jüri-Mikk Udam ja veteransportlane Henn Pärn, kes võtsid ka ise spordiüritustest aktiivselt osa.

Spordinädal on osa Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud üle-euroopalisest liikuma kutsuvast algatusest European Week of Sport, mida korraldatakse 2015. aastast aktiivse eluviisi propageerimiseks. Eestis toimub see kümnendat korda ning algatuse juhtmõtteks on sel aastal "Liigume koos!".

Spordinädalat korraldab SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.