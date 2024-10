Cehi treener Olman näeb hoolealuses veel suuri reserve

35-aastane Olman on mõneti ootamatult kerkinud tänavu Eesti kergejõustikutreenerite koorekihti. Lisaks parasportlase Egert Jõesaare treenimisele jätkab ta suure tõenäosusega ka maailma kettaheite ladvikusse kuuluva tänavuse Euroopa meistri sloveeni Kristjan Cehi juhendamist.

Võimalusi maailma tippmängus kaasa lüüa tekib Eesti treeneritel harva, eriti kui koostöö algatajaks oli märtsikuus tippmees ise. "Ma saan sellest ise ka väga hästi aru, et väga vähestel üldse tekib selline võimalus ja mul on selles mõttes õnne olnud. Juba see pool aastat on andnud sellise kogemuse, mida Eesti treeneril on väga raske saada," lausus ta ERR-ile.

"Ma olen sealt väga palju õppinud, kasvõi kui palju suurtel võistlustel ma olen saanud käia. Ma ei räägi ainult tiitlivõistlustest, vaid ka teistest rahvusvahelistest võistlustest, mida muidu on väga keeruline külastada. Ma olen väga palju näinud, kuidas kuidas teised tipud sellel ala tegutsevad. Mida nad teevad, mida nad ei tee ja saanud ka palju häid uusi kontakte."

Kuigi Ceh krooniti tänavu Euroopa meistriks ja olümpial heitis ta ketast pea 68 ja pool meetrit, oli Pariisi mängude neljas koht siiski tilk tõrva meepotis, mis päris täit rahulolu hooajast ei toonud. Olmani sõnul oli suur osa Cehi tööst tänavu juba enne hooaega varasema treeneri Gerd Kanteri poolt tehtud ja sinna olnuks raske sekkuda, ent tuleviku osas tal ideid jagub.

"Esimese hooga ma püüdsin natuke aru saada, et miks need suusad üldse risti läksid ja mida me saaks paremini teha. Midagi siis ju ei klappinud, kui see koostöö lõppes," jätkas Olman.

"Püüdsin rohkem Kristjanile anda võimalust kaasa rääkida selles ja koos analüüsida, mida paremini teha, mida rohkem teha, mida vähem teha. See oli minu roll. Ja loomulikult ka tehnilised ettevalmistused, treeninganalüüsid. Seda me koos arutasime ja koos tegime."

Mida siis saab paremini teha? Mis reservi sa näed? "Väga suurt reservi näen professionaalsuses, üleüldises sportlase professionaalsuses," vastas Olman. "Kuidas kõike teha, ette valmistada. Alates režiimist kuni kõigeni välja. Kõige suuremat reservi näen ma seal ja siis vaatame, mis edasi saab."

Tänavu kevadel heitis Mykolas Alekna uueks kettaheite maailmarekordiks 74.35. Kristjan Cehi isiklik mark on hetkel 71.86 ja suure tõenäosusega läheb kevadeti jaht uueks maailmarekordiks lahti taas soodsate tuultega Ameerika põllumaadel. "Ma arvan, et kui maailmarekord tehti sellistes tingimustes, siis ju järgmine tehakse sarnastes," lausus Olman.

Mis tähendab, et tuleb minna? "Kui keegi tahab seda püstitada, siis ilmselt tuleb sinna minna tõesti."

Järgmisel aastal toimuvad kergejõustikus maailmameistrivõistlused septembris Tokyos.