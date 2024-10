Kullamäe loodab, et Raieste kasutab oma võimalused sel hooajal ära

25-aastane Raieste on Euroliigas pallinud juba neli hooaega, kuid seni on tema mänguminutid jäänud pigem väikesteks. Mullu pääses ta platsile keskmiselt 6,6 minutiks, viskas 0,8 punkti, haaras 0,7 lauapalli ja jagas 0,2 söötu mängus.

Eesti korvpallitreeneri Gert Kullamäe sõnul on praegu veel vara prognoosida, kuidas eestlasel algaval hooajal läheb. Seda enam, et meeskonnal on uus peatreener.

"Pablo Laso on tegelikult selline mängijate treener ja Sander on minu meelest väga meeskonnamängija ja igas mõttes meeskonna mees. Tahaks loota, et Sander saab rohkem ja rohkem võimalusi," lausus Kullamäe ERR-ile.

"Teisalt tuleb aru saada, et sel positsioonil on väga head mehed. Eks saab näha, kuidas Euroliigas need minutid on. Fakt on see, et Hispaania liiga on ka kõrval sisuliselt sama tugev tasemelt."

"Mänge on palju, vigastused, mis iganes... ma usun, et Sander ise loodab, et saab palju võimalusi ja kui saab, siis oskab selle enda kasuks pöörata," kommenteeris Kullamäe. "Nii need mänguminutid tõusma peaks."

Baskonial tervikuna tema sõnul liigas liiga lihtne olema ei saa. "Kui hinnata reaalselt, siis pigem on ikkagi Baskonia tabeli keskel või... tahaks väga loota, et nad hakkavad play-off kohtadele võitlema," ütles Kullamäe.

"Kuigi sisetunne ütleb, et see saab olema väga-väga raske vaadates, kuidas teised võistkonnad ennast komplekteerivad sel aastal."

Favoriite vaagides püsib liigub Kullamäe pilk kõigepealt Kaug-Euroopa kanti. "Euroliigas määrab rahakott sel tasemel päris palju. Kui vaadata ümberringi, kuidas kreeklased paugutavad ja milliseid mehi kokku ostavad. Türgis samamoodi," lausus ta.

"Hispaania enda meeskonnad enne Baskoniat: Real Madrid ja Barcelona. Kui lisada veel sinna Serbia meeskonnad, kes iga aasta aina võimsamalt end komplekteerivad, siis jääbki vaid tõdeda, et ega Baskonial selles liigas lihtne saa olema."

"Võib-olla mõned meeskonnad on nii nagu on: Berliini Alba, Villeurbanne, Pariis uustulnukana... võib-olla neil on ka sel hooajal raske, aga kümmekond meeskonda ikka aina võimsamalt komplekteerivad end iga aasta," tõi ta välja.

Korvpalli Euroliigas osaleb 18 meeskonda, teiste seas jätkuvalt ka Leedu suurklubi Kaunase Žalgiris. Tiitlit kaitseb Ateena Panathinaikos.