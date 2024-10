Võrkpalli naiste Balti liigas pannakse pall mängu

Eesti võistkondadest osalevad tänavu Balti riikide ühisturniiril eelmise hooaja teine Tartu Ülikool/Bigbank, kolmas TalTech/Macta Beauty, neljas Rae Spordikool/VIASTON ja kaheksas Audentese SG/Noortekoondis. Lisaks neljale Eesti naiskonnale mängivad liigas kaasa kaks Leedu ja kolm Läti klubi, vahendab Volley.ee.

"Eelmine aasta ei tulnud meile ühtegi tiitlit, eks üritame sel hooajal uuesti," kommenteeris TÜ/Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets. "Lahkujaid oli mitmeid, aga on ka uusi ja tugevaid liitujaid."

TalTech/Macta Beauty peatreener Janis Sirelpuu lisas: "Meie võistkonnast on mitmed põhimängijad eri põhjustel lahkunud ja keskmine vanus sellega kõvasti langenud. Aga lisandunud on noored ja ambitsioonikad ning eesmärgid on kõrged."

Rae Spordikool/VIASTON, Raigo Tatrik: "Meil on samuti mõningad muudatused toimunud, ent põhituumik on suuresti sama ja latti me kindlasti alla lasta ei taha."

Audentese SG/Noortekoondis, Marko Mett: "Kahe hooaja vahel lõpetas meil neli mängijat ja lisandus samuti neli mängijat. Meil on väga äge punt ja soovime konkurentidele valvsust, sest meil on 15 ägedat mängijat."

Naiste Balti liigas osalevate Eesti võistkondade omavahelised tulemused lähevad ka Eesti meistrivõistluste arvestusse. Põhiturniiril kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad mängivad seejärel kahe võiduni peetavates veerandfinaalides järgnevalt: 1. ja 8., 2. ja 7., 3. ja 6., 4. ja 5. Finaalturniir toimub nelja naiskonna osalusel 1.-2. märtsil.

Avanädalavahetusel on kavas kuus vastasseisu, millest neli toimuvad Eestis. Laupäeval kell 17 mängivad Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool/Bigbank ja Jonavos Aušrine ning kell 18 TalTechi spordihoones TalTech/Macta Beauty ja Kaunase VDU.

Pühapäeval kell 13 võõrustab Tartu esindus koduses Tartu Ülikooli spordihoones Kaunas VDU naiskonda ning TalTech samal ajal Aušrinet. Ülejäänud kaks nädalavahetusel toimuvat Optibet naiste Balti liiga kohtumist peetakse Läti võistkondade vahel.