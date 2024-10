Rabajooks jõuab sajanda osaluskorrani

Rabajooksu idee sündis 50 aastat tagasi ja algusaastastest korraldatakse jooksu kaks korda aastas. Seekord toimub rabajooks sajandat korda. Juubeli puhul avatakse 8. oktoobril temaatiline näitus.

Rabajooks on pikkade traditsioonidega ja suurim osalustasuta jooksuvõistlus Eestis. Stardipaik on Pääskülas, Suvila ja Kalda tänava ristmiku läheduses. Traditsioon on ka see, et rabajooksul pole võistlejanumbreid ega kiipidega ajavõttu.

Start on avatud kell 11-12, rajale lastakse iga viie minuti tagant ja finišis saab igaüks oma aega elektrooniliselt ajatabloolt vaadata. Esimesed 1500 lõpetajat saavad traditsioonilise vimpli, mis igal aastal on erineva kujundusega.

Esimene juubelisündmus toimub 8. oktoobril kell 12, kui Nõmme Maja infosaalis avatakse rabajooksu ajalugu tutvustav näitus. Lisaks fotomaterjalile saab näha Rabajooksu meeneid läbi aastate, muuhulgas on välja pandud ka kõikide rabajooksude vimplid. Rabajooksu tekkeloost ja traditsioonidest räägivad nii omaaegsed korraldajad kui osalejad.

10. oktoobril kell 18 toimub "Avastades Nõmmet" retk rabajooksu rajal ja 17. oktoobril kell 18 istutatakse rabajooksu stardipaigale puu.

13. oktoobril kell 11 antakse start 100. rabajooksule ja juubeli puhul minnakse püüdma osalusrekordit. Esimesel rabajooksul 50 aastat tagasi oli 71 osalejat. Sealt alates on üritus kasvanud ja viimastel aastatel on osalejate arv jäänud 1500 kanti. Rekordilised 2379 osalejat oli viis aastat tagasi.

Rabajooksul osavõtutasu pole, registreerimine on kohapeal ja distants pisut üle kuue kilomeetri pikk.