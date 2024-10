Mistra naiskond kindlustas karikavõistlustel finaalikoha

Kristiine Spordihallis toimunud mängus haaras Mistra varakult ohjadest ning võitis avapoolaja 14:10. Teisel poolajal saavutas Mistra kümnepunktilise edu ning kohtumise lõpus said külalised juba kõigile mänguaega jagada, vormistades kindla 30:21 võidu.

Mistra resultatiivseimad olid Maarja Treiman üheksa ning Merili Heinla kuue tabamusega. "Meie tempo ja füüsis on hetkel parem, kui teistel naiskondadel. Rabeleme kõvasti kaitses ning sunnime vastased pallikaotustele, mille järel saame kiirrünnakutest lihtsaid väravaid. Kuigi esimesel poolajal patustasime ise ka veidikene tehnilise praagiga, siis teisel perioodil saime selle enamvähem korda," rääkis Heinla.

Mella poolt viskasid Diana Laossaar ja Jekaterina Rekand vastavalt viis ja neli väravat. "Vastased olid meist täna kiiremad. Saime kõvasti joosta ning hea oli näha, et keegi pead ei langetanud ja võitlesime lõpuni. Mistra oli täna aga füüsiliselt parem ning meie peame kaitses agressiivsemad olema," ütles Rekand.

Naised mängivad esmalt karikavõistlustel kolme võistkonna vahel kaks ringi läbi ning seejärel selgitatakse oktoobri keskel kahe parima tiimi vahelises finaalis karikavõitja.

Mistra juhib tabelit kuue punktiga. Neile järgnevad Tapa ja Mella on mõlemad võitnud ühe kohtumise. Kuna Lääne-Virumaa naiskonna väravate vahe on tallinlannadest kehvem, siis on neil vaja viimasest kohtumisest Mistra vastu vähemalt ühte punkti.