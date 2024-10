Kehra oli lähedal üllatusele, aga Mistra võttis lõpuks oma

Kehrat hakkas kohtumise algusest saati vedama Kristofer Liedemann, kes viskas esimese kümne minutiga juba neli väravat. Mistra veduriks oli Andris Celminš, keda toetasid Urmas Rõuk, Anton Barouski ja Serhii Orlovskyi, viies kodumeeskonna 12. minutiks 9:6 juhtima. Mõlemad võistkonnad eksisid mitmeid kordi rünnakutel, mistõttu püsis mäng mitu minutit seisul 11:8. Vaikuse lõpetas Liedemann, kes tõi Kehrale 20. minuti eel üheksanda värava. Paar minutit hiljem vastas talle Andris Celminš, visates seisuks 12:9. Veel 25. minutil oli vahemaa kolmeväravaline seisuga 14:11 Mistrale, ent siis tegid Orlovskyi ja Martin Nerut tõelise spurdi, lõpetades esimese poolaja skooriga 18:13.

Teisel poolajal hakkas Mistra liidripositsioon üha kindlamalt paika loksuma: kui 35. minutil oli nende edumaa veel napp seisuga 19:16, siis neli minutit hiljem oli see kasvanud kuueväravaliseks numbritega 22:16. Kehral oli aga teine plaan: 45. minuti eel leidis külalisvõistkond rütmi nii ründel kui kaitses ning vähendas esialgu vahemaa kolme värava peale, kui skoorisid Liedemann, Alvar Soikka ja Martin Lepik.

47. minutil kärpis Kehra kaotusseisu veelgi minimaalsemaks Rasmus Eensaar. Mistra juhtis nüüd vaid kaks väravaga, skooriks 24:22. Tõeliselt põnev moment saabus minut hiljem, kui Liedemanni realiseeritud seitsme meetri karistusvise vähendas vahe ühe peale. Minut hiljem oli Sigmar Seermann see, kes seisu viigistas. Kuid Mistra päästis täielikust paanikast Celminši värav, mis äratas meeskonna üles. Nõnda viskas võistkond vajalikud väravad ja vahemaa kasvas taas neljale väravale ning Mistra teeniski lõpuks 29:25 võidu.

Võitjate resultatiivseim oli Andris Celminš üheksa väravaga, HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi kasuks viskas Kristofer Liedemann 11 väravat.

"Tänane mäng tekitab kahetisi tundeid. Ühelt poolt võitlesime kaitses kõvasti ja selle pealt tegime ka teisel poolajal vahe tasa, teisalt aga jättis rünnakutegevus mõneti soovida. Just viimasel ajal on meie realiseerimine olnud madalakvaliteediline," lausus Liedemann. "Üldiselt võib mänguga rahule jääda, näitasime võitlusvaimu ja sisu. Kui parandada visete kvaliteeti ja keerata mängu lõpud enda kasuks, siis on tulevik helge!"

Järgmisena astuvad meistriliigas üles kogenud Serviti ja noor HC Viimsi/Alexela, kelle esimene omavaheline kohtumine toimub 9. oktoobril.