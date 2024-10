Viigivärava välja võidelnud Eesti neiud jäid penaltiseerias Albaaniale alla

Kohtumise mõlemad väravad sündisid esimesel kolmveerandtunnil: Albaania haaras karistuslöögile järgnenud olukorras juhtohjad 28. minutil. Eesti leidis viigivärava kolm minutit hiljem, kui Gretlin Pihlak väravavahilt palli enda valdusesse võitis ning selle kindlalt võrku saatis. Kuna mäng lõppes viigilise tulemusega, järgnes normaalajale penaltiseeria, kus Albaania realiseeris neli ning Eesti kaks lööki.

Olenemata kaotusest väljendas koondise peatreener Deniss Samoilov vahetult pärast kohtumist rahulolu mängijate esituse üle. "Jäin võistkonna esituse, mängupildi ja mängijate tehtud otsustega väga rahule. Küll mitte tulemusega – mäng oli meie kontrolli all ja meil tekkis palju võimalusi, mille oleks pidanud realiseerima. Vastane mängis taktikaliselt madalal ja proovis ruumi meilt ära võtta. Meie omakorda proovisime mängida läbi ääreründajate, kuid väravaks me oma võimalusi vormistada ei suutnud," rääkis ta.

Samoilov lisas, et kuigi turniiril paremusjärjestust ei selgitada, on eesootav mäng Kosovoga finaalihõnguline. "Oleme Kosovo mänguplaaniga tuttavad – nad mängivad intensiivselt ja kõrge pressiga. Neil on teravad ründajad, kellega nad soovivad meid üllatada, aga oleme nendeks juba valmistunud ning meil on vastukäigud olemas. Tuleb raske mäng, kuid motivatsioon turniiri viimane mäng ära võita on suur," sõnas peatreener lõpetuseks.

Turniiril on Eestil kirjas 3:1 võit Põhja-Makedoonia eakaaslaste üle. Eesti neidude viimane kohtumine Albaanias peetaval sõprusturniiril mängitakse laupäeval, 5. oktoobril, kui Eesti aja järgi kell 12 minnakse vastamisi Kosovoga.