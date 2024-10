Eesti ja Aserbaidžaani mängule on oodata ligi 7000 pealtvaatajat

"Kümme päeva enne kodumängu Aserbaidžaaniga on piletimüük olnud aktiivne ja praegust huvi arvestades ootame kohtumisele pea 7000 inimest. Soovitan kõigil huvilistel piletid aegsasti soetada, et vältida järjekordi ning saabuda mängule varakult, sest festivaliala pakub tegevust juba enne avavile," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Reedel, 11. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuva Eesti – Aserbaidžaani Rahvuste liiga kohtumise avavile kõlab kell 19.00. Festivaliala alustab kaks tundi varem, kell 17. Mängu esitleb EJL-i suurtoetaja Nike.

Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJL-i nõusolekuta keelatud.

Läbi aegade on Eesti ja Aserbaidžaan kohtunud kümme korda: Eestil on ette näidata kolm võitu, Aserbaidžaanil kaks ning viiki on lepitud viies kohtumises. Viimati läksid meeskonnad vastamisi möödunud aasta oktoobrikuus toimunud EM-valikturniiril, kus eestlased tunnistasid vastase 2:0 paremust.