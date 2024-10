Tartu Linnamaratoni programmist võtab osa ka Tiidrek Nurme

Tänavu heas jooksuhoos olev Tiidrek Nurme teatas, et osaleb eeloleval laupäeval toimuval Tartu Linnamaratoni 10 km distantsil.

"Vaatasin, et Tartus praegu kõik jooksevad ja tuli isu peale. Kodulinnas joosta on alati äge," kommenteeris Nurme enda osalemise otsust. "Praegune Tartu Linnamaratoni 10 km rajarekord 29.11 on minu nimel ning seda üle joosta pole lihtne. Võidu peale lähen jooksma sellegipoolest ning tõenäoliselt saab sel jooksul minu suurim konkurent olema Olavi Allase," rääkis Nurme.

13. Tartu Linnamaraton toimub 5. oktoobril. Osaleda on võimalik 10 km, 21 km, 42 km distantsidel ja lastejooksudel. Poolmaratoni distantsil selgitatakse välja ka Eesti meistrid. Tartu Linnamaratoni eelõhtul, 4. oktoobril, toimub 4 km pikkune Friday Night Run.