Maailma esireketi seljatanud Alcaraz võitis Pekingi turniiri

Esimeses setis juhtis Alcaraz servimurdega 5:2, kuid seejärel sai Sinner paremini mängu sisse ja viigistas seisu peagi 5:5-le.

Lõpuks läks sett kiiresse lõppmängu, kus Alcarazil oli seisul 6:4 kasutada kaks settpalli, kuid hispaanlane ei suutnud kumbagi punktiks lüüa. Sinner realiseeris oma esimese settpalli ning võitis kiire lõppmängu 8:6 ja avaseti 7:6 (6).

Teises setis hoidsid mõlemad oma servi seisuni 4:4, misjärel Sinner murdus ja Alcaraz teenis 6:4 setivõidu.

Otsustavas vaatuses läks Alcaraz murdega 3:1 ette, kuid lubas maailma esireketil 4:4 viigistada. Tasavägiselt kulgeti seti lõpuni ja seejärel läks taas vaja kiiret lõppmängu, kus Sinner haaras 3:0 edu, ent Alcaraz lõpetas selle seitsme järjestikuse punktiga, teenides 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3) matšvõidu.

Alcarazi jaoks oli tegu kolmanda järjestikuse võiduga Sinneri üle ning meeste omavaheline seeria on nüüd 6-4 hispaanlase kasuks.

21-aastasest Alcarazist sai ühtlasi esimene mängija ajaloos, kes suutnud võita ATP 500 turniiri kolmel erineval väljakukattel.

