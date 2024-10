Noormeeste jalgpallikoondis alustas sõprusturniiri napi kaotusega

Mängu esimene värav sündis juba viiendal mänguminutil, kui Kosovole tõi 1:0 eduseisu Bleon Potoku. Avapoolajal rohkem väravaid ei löödud, küll aga jõudis Kosovo kohe teisele poolajale naastes teise tabamuseni, kui täpne oli Dion Sylaj. Eesti avas oma väravate arve 63. mänguminutil. Rünnaku algatas keskkaitsja Henri Tuuri pikk sööt, mida Kosovol puhastada ei õnnestunud. Palli võitis seeläbi Ivan Krasnov, kes näitas head individuaalset meisterlikkust ning realiseeris. Rohkem väravaid kohtumise jooksul ei löödud ning Kosovo võttis 2:1 võidu, vahendab jalgpall.ee.

Eesti peatreeneri Ludvig Tasase sõnul oli mäng igati võidetav. "Suurema osa ajast mängisime palliga meie ja vastane tegeles pigem kaitsmisega. Oli see ärevus või suur palavus, aga otsustavaks said mõlema poolaja algused, kui meile ka väravad löödi. Hetkedes, kus tavaliselt suudame kokkulepitu ellu viia, tekkisid tagasilöögid. Oli momente, mille jätsime löömata ja kokkuvõttes ongi nii, et vastane vääris võitu, sest nemad lõid kaks ja me lõime ühe," võttis Tasane kohtumise kokku.

Tasase sõnul on U-15 koondis turniiriks valmistudes pidanud EJL-i jalgpalliakadeemia võistkonnaga mitmeid treeningmänge, mis on olnud hea tasemega. "Kui küsisin mängu järel poistelt, et kas tänane oli kvaliteedi mõistes suurem katsumus, siis nende sõnul on mängud akadeemiaga isegi keerulisemad olnud. Seega – täna ei olnud väljakul midagi sellist, millega me ei oleks varem kokku puutunud. Otsustavaks saidki rohkem individuaalsed eksimused, mitte võistkondlik mäng. Aga see on ka õppimise koht, peame järgmistes mängudes proovima neid vigu vältida."

"Ütlesin mängu järel ka poistele, et peame selle tunde enda seest läbi laskma, sest see on osa teekonnast. Eelkõige tähendab see järelduste tegemist – enda sisse vaatamist ja hiljem ka ühist analüüsi. Pea tuleb püsti hoida, sest oskused on meil olemas. Eelmisest aastast on meil sarnane kogemus all – ka siis kaotasime esimese mängu, aga kokkuvõttes võitsime turniiri," meenutas Tasane.

Eesti noormehi ootab Maltal toimuval turniiril ees veel kaks kohtumist: 3. oktoobril kohtutakse võõrustajariigiga ning 6. oktoobril Gibraltariga. Teises teisipäevases mängus teenis Malta Gibraltari üle 3:0 võidu.

Eesti ja Malta vahelisele kohtumisele saab kaasa elada Malta jalgpalliliidu YouTube'i kanali vahendusel.