Manchester Unitedi kapten pääses mängukeelust

30-aastane Fernandes pidi varakult duši alla suunduma möödunud nädalavahetusel peetud Inglismaa kõrgliiga kohtumises Tottenham Hotspuri vastu, kui tegi avapoolaja lõpus vea James Maddisonile. Peakohtunik Chris Kavanagh näitas portugallasele kohe punast kaarti ning United kaotas lõpuks 0:3.

Unitedi esitas kohtumise järel apellatsiooni, mille Inglismaa jalgpalliliit teisipäeval rahuldas. Seega pääseb Fernandes kolme mängu pikkusest võistluskeelust ning saab meeskonda aidata eelolevates liigamängudes Aston Villa, Brentfordi ja West Ham Unitedi vastu.

Fernandes tõdes kohtumise järel, et tegi vea, kuid ei nõustunud mängust eemaldamisega. "See ei olnud punase kaardi vääriline viga – see on minu seisukoht," sõnas Unitedi kapten BBC-le.

"Kohtunik üritas mulle selgitada, et ta nägi, kuidas ma vastast putsakorkidega tabasin. See ei vasta tõele. Ma tabasin teda oma pahkluuga. Kuna Tottenham oleks vasturünnakule läinud, siis oleks kollane kaart olnud õiglane."

Unitedi järgmine mäng on kavas neljapäeval, kui Euroopa liigas kohtutakse võõrsil Portoga. Liigahooaega jätkatakse pühapäeval Aston Villa vastu.