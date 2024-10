Sinner ja Alcaraz peavad Pekingi turniiril kümnenda omavahelise kohtumise

21-aastane Alcaraz kohtus poolfinaalis maailma viienda reketi Daniil Medvedeviga. Esimene sett algas tasavägiselt, kuid Alcarazil õnnestus seisul 5:5 venelase palling murda ning järgmises geimis esimese setipalliga 7:5 võit vormistada.

Teises setis võitis hispaanlane seisul 2:2 kaks järjestikust geimi ning enam vastasel viigistada ei lubanud, realiseerides neljanda matšpalliga 6:3 võidu ja finaalikoha.

23-aastane Sinner kohtus üllatusliku tõusu teinud Hiina tennisisti Buyunchaoketega (ATP 96.), kes oli varasemalt alistanud Lorenzo Musetti ning Andrei Rubljovi. Sinner teenis avasetis 6:3 võidu, kuid suurüllataja andis teises setis maailma esireketile paraja lahingu, viies seti kiiresse lõppmängu.

Sinner võitis esimesest seitsmest punktist kuus, kuid loovutas siis kaks matšpalli. Kolmandal itaallane siiski realiseeris ning tagas 7:6 (3) võiduga koha finaalis.

Maailma esikolmikusse kuuluvad Sinner ja Alcaraz on varasemalt kohtunud kümnel korral, Alcaraz on võitnud viis mängu, Sinneril on võimalik omavaheline seeria viigistada. Esimest korda läksid nad vastamisi juba 2019. aastal, kui Alcaraz Hispaanias toimunud Challengeri turniiril Sinneri alistas. Sel aastal on nad kohtunud kahel korral, mõlemad matšid on võitnud hispaanlane.

"See tuleb väga keeruline matš," ütles Sinner. "Teame üksteist päris hästi, aga iga matš on erinev ja olukorrad tulevad kindlasti teistsugused kui need viimases kahes matšis on olnud. Eks näis. Mu hooaeg on väga hästi läinud ja finaalis mängimine on alati hea. Loodan lihtsalt, et oleme mõlemad homme heas vormis."

Oleviku ja tuleviku tähed kohtuvad kolmapäeval Eesti aja järgi kell 12.00.