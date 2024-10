EST1 Racing ja Reimann jätkasid Barcelonas poodiumikursil

Esimeses sõidus tegi Reimann võimsa lõpuspurdi ja tõusis viimasel ringil kaks kohta, et kolmandal kohal pjedestaalile tõusta. See oli Reimannile juba mitmes poodium hooajal, kus eesmärk on eelkõige GT-maailmas kogemuste kogumine.

Teises sõidus jätkas Reimann sama kiirusega ning võitles ennast pärast luhtunud avaringi teisele kohale. Kuigi boksipeatuste sagina järel jäi finišis lõpukohaks kuues, tegi Reimann sõidu jooksul mitu kena möödumist ja teenis nii endale kui tiimile olulisi punkte.

Kui hooaja alguses polnud Reimann kunagi võistelnud ilma ABS pidurdussüsteemita, siis nüüd oli ta nädalavahetuse üks kiiremaid piloote hoolimata sellest, et oli kogu konkurentsitihedas võistlejaterivis ainuke, kellel puudus ABS.

"Ilma ABS-ita, 85 sekundit ajakadu, ja me ikka tõime suure tulemuse koju. Milline actioni't täis sõit!" ütles Reimann pärast esimest sõitu.

Remianni kõrval teist EST1 Porschet roolinud venetsueellane Javier Ripoll Jr. esimene sõit lõppes hoolimata üles näidatud heast kiirusest paraku kruusale sattumise ja 17. kohaga. Teises sõidus tegi venetsueellane aga vigadeparanduse ja tõi EST1 Racing meeskonnale veel ühe karika, olles oma klassis teine.

Üldarvestuses on Reimann pärast viit etappi ja selle raames sõidetud kümmet sõitu 59 punktiga viiendal kohal. Lähimad konkurendid leiab neljandal ja kolmandal kohal vastavalt 68 ja 75 punkti pealt. Sõita on jäänud veel hooaja finaaletapp kiirusekatedraalis Monzas, mis leiab aset 20. oktoobril.