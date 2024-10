Prantslasest tööloom saavutas Tokyos teenitud turniirivõidu

Fils alistas turniiri avaringis esimese asetusega Taylor Fritzi (ATP 7.) kolmes setis ning vajas selleks kaht tundi. Teises ringis pääses ta edasi loobumisvõiduga, kuid itaallane Matteo Berrettini (ATP 45.) pakkus talle siiski pea pooleteise tunnise tööpäeva.

Veerandfinaalis kohtus Fils aga ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 17.) ning nende kolmesetiline lahing kestis veidi üle kolme tunni. Poolfinaal Holger Runega (ATP 14.) ei läinud küll üldse kolmandasse setti, aga Fils võitis mõlemad setid kiires lõppmängus ehk matš kestis ikka pea kaks ja pool tundi.

Maratonimees Fils läks finaalis vastamisi kaasmaalase Ugo Humbert'iga (ATP 18.), kes jahtis oma seitsmendat järjestikust turniirivõitu. Fils kaotas avaseti 5:7, kuid viis 7:6 (6) setivõiduga otsustava kohtumise kolmandasse setti. Prantslased vahetasid tasavägises setis Filsi juhtimise geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil Fils vastase pallingu murdis ja järgmises geimis esimese matšpalliga 6:3 võidu vormistas.

Fils oli Tokyo turniiril viie matšiga platsil kokku 12 tundi, kuid teenis välja oma karjääri kolmanda võidu ATP turniiril. "Andsin endast parima ja päästsin teises setis ühe matšpalli. Tennises võib matš hetkega pöörduda ja see täna ka juhtus. Olen väga õnnelik, aga oleksin võinud täna vabalt ka kaotada," sõnas 20-aastane Fils.

"Olen oma viimase aja vormi üle väga õnnelik. Olen teinud palju tööd, et oma mängu arendada. Mul on veel pikk tee minna, aga see oli lahe võit," lisas ta.

Sellega lõppes ka Humbert'i edukas seeria, sest 26-aastane prantslane polnud kunagi oma karjääris finaalis kaotanud. 2020. aastal võidutses ta Aucklandi turniiril, järgmise nelja aasta jooksul võitis ta veel viis turniiri.