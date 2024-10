Ruben Volt tuli Euroopa meistrivõistluste etapil poodiumile

ALM Honda Racing osales tänavu Euroopa meistrisarjas kolme sõitjaga, lisaks Ruben Voltile veel Argentina võidusõitja Ignacio Montenegro ja Levente Losonczy Ungarist. Kvalifikatsiooni esimese osa kiireim oli Volt, Kvalifikatsiooni teises osas, mis määrab ära lõpliku stardirivi, oli Volt kuues.

Volt sõitis esimeses sõidus hästi, kuid kokkupõrge sõidu lõpus määrati määrustevastaseks ning eestlast karistati 30-sekundilise ajakaristusega, mis tõukas ta kõrgest mängust. Tiimikaaslane Montenegro teenis aga teise koha, mis kindlustas meeskonnale TCR-klassis Euroopa meistritiitli.

"See hooaeg on olnud meile hea ja olles täna Euroopa tipus on suurepärane tunne. See tiitel näitab, kui tugevad oleme meeskonnana. See tiitel on meie kõigi tiitel ka suur aitäh selle panuse eest kõigile," sõnas ALM Honda Racing meeskonna juht Martin Laur.

Teises sõidus sai Volt korraliku stardi ja oli viiendal kohal. Ta parandas heade möödasõitudega oma kohta ja kui teisel kohal sõitnud Nicola Baldan jäi raja äärde, tõusis ta teisele kohale, kus ka sõidu lõpetas. Kogutud punktid tähendasid seda, et Volt tõusis Euroopa meistrisarja arvestuses kaks kohta ja lõpetas hooaja neljandal kohal.

"Teine sõit oli start hea aga tuleb tunnistada, et Cuprade vastu oli sellel nädalavahetusel raske saada. Kui teiseks tõusin, oli liider juba liiga kaugel, et rünnata," rääkis Volt.

"Euroopa hooaeg oli kokkuvõtvalt positiivne, parema tulemuse rikkusid ära nii enda vead kui ebaõnn osades sõitudes. Peale suvepausi oli meie eesmärk Itaalia sari ja minu jaoks olid Euroopa etapid heaks võimaluseks ennast ja autot proovile panna," lisas eestlane.

Euroopa meistriks tuli Franco Girolami, kes hooaja kokkuvõttes jättis selja taha Aurelien Comte ja viimases sõidus ebaõnnestunud Ignacio Montenegro. Kolmas ALM Honda Racing sõitja Levente Losonczy oli hooaja kokkuvõttes kuues. ALM Honda Racing stardib oktoobri lõpus Monzas Itaalia TCR-sarja viimasel etapil, kus Volt läheb püüdma Itaalia meistritiitlit.