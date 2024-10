Poom Eesti jalgpalli tulevikust: muu maailm liigub väga kiiresti eest ära

Kunagine Eesti tippjalgpallur Mart Poom tegeleb juba aastaid omanimelise jalgpallikooli ja Nõmme Unitedi klubi eesotsas. Andeka järelkasvu aitamine maailma tipu suunas on tema südameasi, aga samas valutab ta Eesti jalgpalli tuleviku pärast südant.

"Ikka olen mures. Muu maailm liigub väga kiiresti eest ära. Hoopis teised ressursid, nii inim- kui ka finantsressursid. Väga raske on kannul püsida või vahet väiksemaks teha," lausus Poom intervjuus ETV saatele "Terevisioon".

"Avasime just uue Männiku halli toetuskampaaniga. Meile on väga tähtsad loomulikult treenerid ja noorte enda tahe on võib-olla kõige tähtsam, aga peame suutma pakkuda ka häid treeningtingimusi."

Nõmme United on aegade jooksul suutnud viia mitmeid noormängijaid Eesti täiskasvanute koondisesse. Säravaim täht on kindlasti nüüd Hispaania kõrgliigas palliv Karl Jakob Hein. Eelkõige temasuguste pärast Poom igapäevaselt töötabki.

"Just selliste poiste ja mängijate pärast nagu Karl Jakob Hein. See pakub kõige rohkem rõõmu, kui suudad kaasa aidata noormängijate karjäärile," lausus ta.

"Et nad suudaks oma unistusi ja eesmärke ellu viia. Kümme kasvandikku on jõudnud praeguseks Eesti A-koondisesse, selle nimel pingutan ka mina."

Nõmme Unitedi esindusmeeskond pallib esimest hooaega Premium liigas. 30. vooru järel asuvad nad 14 punktiga tabeli põhjas ja ka eelviimasel positsioonil asuvast Pärnu JK Vaprusest lahutab juba 11 silma.

"Kindlasti tegime vigu. Võib-olla alahindasime Premium liiga taset ja ülehindasime oma noorte mängijate taset. Kindlasti ka komplekteerimisega panime natuke puusse," raputab Poom omale tuhka pähe.

"Aga esimest aastat Premium liigas - võib-olla pidimegi vitsad kätte saama. Eks järgmine kord oleme targemad ja proovime teha paremini."

"Samas, kui vaatame jalgpallikooli noortetööd, siis saab ainult rahul olla," jätkas ta. "Meil kõik võistkonnad noorte meistrivõistlustel võistlevad kõige kirkama medali pärast. Tuleb mängijaid peale."

Unitedi noormängija Trevor Hint liitus tänavu Saksamaa klubi Wolfsburgi akadeemiaga. "See kõik teeb heameelt," lisas Poom.