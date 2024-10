Tai snuukrimängija jäi taas viimasel hetkel maksimumita

39-aastane Un-Nooh oli tegemas snuukri maksimaalset 147-punktist seeriat, aga tal ei õnnestunud viimasena lauale jäänud musta palli auku saada. Matši hiinlase Lei Peifaniga ta siiski võitis 6:4.

Tegemist oli juba kolmanda korraga, kus Un-Nooh on sellisel momendil eksinud. Esimest korda juhtus see 2015. aastal UK Championshipsi suurturniiril ja toona tähendas see ka 44 000 inglise naela suurusest preemiast ilmajäämist.

Teist korda juhtus sama 2016. aasta maailmameistrivõistluste eelringi vastasseisus šotlase Anthony McGilliga. Profiturniiridel pole ükski teine mängija endale sääraseid eksimusi lubanud rohkem kui korra.

Õnneks on Un-Noohil ka paremaid hetki ja neljal korral on Tai mängija siiski ihaldatud seeriani jõudnud: esimest korda 2016. aastal Paul Hunter Classicul ja viimati mullu WST Classicul.

Un-Noohi eksimusest hoolimata oli september maksimaalsete seeriate osas helge kuu: Mark Allen jõudis oma karjääri neljanda säärase saavutuseni ja Un-Noohi kaasmaalane Noppon Saengkham lõi oma kolmanda 147-se seeria. Esimest korda suutis seda ka hiinlane Fan Zhengyi.