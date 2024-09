Eestlased võitsid maastikutriatloni MM-il medaleid

Pallo võidutses ajaga kolm tundi, kolm minutit ja 12 sekundit. Hõbemedali pälvis ameeriklane Andy Lee, kes kaotas eestlasele 14 minuti ja 12 sekundiga ning pronksmedali itaallane Alessandro Bonalumi, kes jäi Pallost maha 14 minuti ja 23 sekundiga.

MM-il lühendati ujumisdistantsi 1500 meetrilt 750 meetrile, sest stardihetkel oli veetemperatuur kõvasti alla 15 kraadi. 32-kilomeetrine maastikurattarada oli Xterra võistlusele omaselt tehniline ning võistluseelsel nädalal sadanud vihm muutis raja väga libedaks. Kümnekilomeetrine jooksurada pakkus põnevust oma järskude tõusude ja keeruliste laskumistega.

"Xterra võistluste atmosfäär on natuke teistsugune kui tavalistel asfalditriatlonitel. Võib-olla seepärast, et tegemist on looduse poolest väga erakorraliste kohtadega ning asjaoluga, et võistlejatel pole ajalisi eesmärke. Kindel on see, et võistlustel osalejatel meeldib looduses viibida ja mida metsikumas, seda ägedam," rääkis Pallo võistluse järel. "Kvalifitseerusin MM-ile juba eelmisel sügisel ja esialgu ei olnud võistluse osas mingeid sportlikke eesmärke. Kui tulin suvel Euroopa meistriks, siis sain aru, et võin olla oma vanuseklassis üsna kõrges mängus."

"Keerulised ilmastikuolud on Xterra võistlustel paratamatus ja sellega tuleb arvestada. Minu jaoks on ujumine kõige keerukam distsipliin ja seepärast tuli võistluspäeva hommikune uudis lühendatud ujumisdistantsi osas pigem positiivsena," jätkas Pallo. "Ratta ja jooksuga saan kenasti hakkama, aga sedavõrd kitsal ja nõudlikul rajal võib loomulikult palju ootamatusi ette tulla. Võistluse taktika oli lihtne: ujuda tõusvas tempos, et mitte end algul kinni tõmmata, rattarajal sõita tõusud maksimaalse pingutuse lähedal ja läbida keerukad laskumiste kaskaadid üleliigseid riske võtmata ning lõpus jooksurajal hoida piisavat varu, et vajadusel oleks ruumi kiirendada. Õnneks finišispurti seekord vaja ei läinud, sest turvaline vahe kaasvõistlejatega sai sisse juba rattarajal.

"Triatloniga alustada ei ole kunagi liiga hilja," vihjas Pallo. "Näiteks Kõrvemaa triatlon annab mingi aimduse, mida tähendab Xterra triatlon. Kui Kõrvemaal meeldib, siis on lootust, et ka Xterra võib hakata meeldima."

Elva neiu Mäesepp oli stardis esmakordselt peetud noorte maailmameistrivõistlustel. Enam kui 50 riigist kvalifitseerunud sportlaste hulgas krooniti 14-15-aastaste neidude maailmameistriks belglanna Apolline Ramboux. Hõbeda sai kaela inglanna Isla Widdowson ja pronksi Mäesepp.

"Ma olen nii õnnelik ja uhke, et sain Eestit esindada ja medaliga koju tulla. See oli nii äge kogemus ja motiveerib mind veelgi rohkem treenima," rääkis Mäesepp võistluse järel. "Sel aastal olin üks nooremaid startijaid ehk järgmisel aastal on mu võiduvõimalused isegi suuremad. Tahan kindlasti uuesti Xterra võistlustel osaleda, aga pean nüüd koolis ekstra pingutama, sest olen 9. klassis ja rahvusvaheliste võistluste pärast palju puudunud."

Eliitklassis krooniti maailmameistriks prantslane Arthur Serrieres ja prantslanna Solenne Billouin.