Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri võidukalt

Kuigi kohtumine algas kindlalt eestlannade domineerimisega, sai esimese värava kirja Põhja-Makedoonia. Vastase ründaja mängis end paremalt äärelt oskuslikult löögile, toimetas nurgalipu lähistelt palli värava alla, kust see tänu postipõrkele võrku lendas. Viigivärava vormistas Eesti 31. minutil: mängijad survestasid vastast niikaua kuni nad endale söödueksimuse lubasid ning Frida Gabriel kasutas võimaluse sajaprotsendiliselt ära. Gabriel võttis palli omaks ning virutas nahkkera karistusala tagant kindlalt ristvõrku. Vaheajale mindi 1:1 viigiseisul.

Teise kolmveerandtunni lõpus kallutas Eesti mängutulemuse enda kasuks, kui kahel korral näitas resultatiivsust kaptenipaela kandnud Elizabeth Eberg. Mõlemad väravaolukorrad said alguse karistuslöögist, mis kasti toimetati ning millele Eberg jala vahele sai. Esimesel korral suunas ründaja nahkkera väravavahist mööda, teises toimetas palli üle puuriluku võrku. Kohtumise lõpuminuteil sahises Põhja-Makedoonia võrk veelkord, kuid olukorrale eelnes viga, mille tõttu tabamus tühistati. Nii lõppes kohtumine Eesti 3:1 võiduga.

Peatreener Deniss Samoilovi sõnul oli esmaspäevases kohtumises olulisel kohal mängijate enesekindlus. "Mängu esimene poolaeg oli meie kontrolli all, kuid me ei suutnud võimalusi ära kasutada. Teist poolaega alustas vastane natuke paremini ning lasime nad liiga kergesti enda karistusalasse. Väravavaht mängis hästi ning pärast seda suutsime ka ise enda võimalusi realiseerida. See oligi meie jaoks võtmehetk – tüdrukud said sellest enesekindlust, mis andis meile kontrolli," rääkis Samoilov.

"Alati on turniiri hea alustada võiduga, mis annab hea emotsiooni ja valmisoleku ka tulevasteks mängudeks. Albaania vastu midagi lihtsamaks kindlasti ei lähe, aga vaatame täna nende mängu, analüüsime ja saame neist juba parema ülevaate. Kindlasti on seal soov palliga veel enesekindlam olla, et jõuda loogiliste lahendusteni," lisas peatreener.

Sõprusturniiril mängib Eesti kokku kolm mängu. Teise vastasena ootab eestlasi ees Albaania, kellega kohtutakse kolmapäeval, 2. oktoobril Eesti aja järgi kell 16.