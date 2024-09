Antoine Griezmann lõpetas ootamatult koondisekarjääri

Prantsusmaa jalgpallikoondises viimasel kümnendil olulist rolli mänginud 33-aastane Antoine Griezmann teatas ootamatult, et lõpetab koondisekarjääri.

2014. aastal koondisedebüüdi teinud Griezmann esindas Prantsusmaa koondist 137 mängus ja lõi 44 väravat. 2018. ja 2022. aasta maailmameistrivõistlustel, kus Prantsusmaa tuli vastavalt maailmameistriks ja sai teise koha, oli Griezmann üks võtmemängijaist. 2016. aasta EM-il, kus Prantsusmaa jõudis finaali, oli Griezmann edukaim väravakütt, kuid tänavusel EM-il ta enam nii säravat mängu näidata ei suutnud.

"Teatan, et lõpetan koondisekarjääri," avaldas Griezmann ühismeedias. "Pärast kümmet imelist aastat täis väljakutseid, edu ja unustamatuid hetki on aeg pöörata uus lehekülg ja teha teed uuele generatsioonile."

"Koondisesärgi kandmine oli au ja privileeg," lisas ta.

Griezmann esindas koondist 84 järjestikuses mängus, mis on selles arvestuses Prantsusmaa rekord.

Pärast tänavust EM-i, kus Prantsusmaa kaotas poolfinaalis Hispaaniale, tõmbas koondisekarjäärile joone alla ka Olivier Giroud.