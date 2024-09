Sabalenka ja Osaka võtsid kindla võidu, Paolini kaotas

Kolmandas ringis oli Sabalenka kindlalt 6:2, 6:2 parem ameeriklanna Ashlyn Kruegerist (WTA 68.).

Tänavune Austraalia ja USA lahtiste tšempion Sabalenka alustas praegust võiduseeriat USA lahtiste eel, kui võidutses Cincinnati WTA 1000 turniiril. Tema senine pikim võiduseeria on olnud 15 mängu. Ühtlasi on Sabalenka nüüd Hiinas võitnud 39 mängu, ükski teine naismängija pole seal riigis nii palju matše võitnud.

Pekingis läheb Sabalenka järgmisena vastamisi ameeriklanna Madison Keysiga (WTA 24.), kes alistas 6:3, 6:3 brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 12.).

Endine maailma esireket Naomi Osaka (WTA 73.) sai kindlalt 6:3, 6:2 jagu USA-d esindavast Katie Volynetsist (WTA 60.). Emakssaamise järel tänavu jaanuaris võistlustulle naasnud Osaka suutis viimati kolm matši järjest võita maikuus Roomas.

Kaheksandikfinaalis läheb 2019. aastal Pekingi turniiri võitnud Osaka vastamisi mulluse USA lahtiste võitja Coco Gauffiga (WTA 6.). Varem on nad omavahel mänginud neljal korral ja mõlemal on kaks võitu. Viimati olid nad vastamisi 2022. aasta augustis, siis jäi kahes setis peale Gauff. "Usun, et sellest tuleb minu jaoks väga hea test. Ta on sel aastal väga hästi mänginud, ootan põnevusega meie kohtumist," sõnas Osaka.

Konkurentsist langes aga maailma viies reket, itaallanna Jasmine Paolini, kes jäi poolatarile Magda Linette'ile (WTA 45.) kindlalt 4:6, 0:6 alla.