Rootsile värava löönud U-17 koondis pidi tunnistama vastase paremust

Mäng algas lahtiselt ja kompavalt ning oli seejuures väga võitluslik. Kuigi kumbki meeskond suuri riske võtta ei tahtnud, jõudsid mõlemad korduvalt lubavate momentideni, mille nurjas hea tegutsemine kaitsefaasis. Niisiis tuli mängu esimest pealelööki oodata pea 20 minutit, kuniks Eesti kasutada oli nurgalöök. Kuigi esiti lendas pall üle käigi mängijate peade, pääses Nikita Kalmõkov jätkuolukorrast tsenderdama ning Karl Mägi sai värava ees ka pea vahele, ent pall lendas üle raamide, vahendab jalgpall.ee.

Rootsi parimad võimalused sündisid avapoolaja viimase veerandtunni jooksul ning kahel korral jõuti ka sihini. 36. minutil avas skoori Ahmed Saeed, kes sai paremalt äärelt karistusalasse söödu ning oli kaitsjate poolt katmata, mistõttu sai ta edukalt palli väravasse lüüa. Eesti parim moment tekkis 41. mänguminutil: rootslased eksisid väravavahile tagasi söötes, Eesti ründaja Marten-Chris Paalberg lõikas palli vahelt ja sai ka löögile, ent väravavaht püüdis. Neli minutit hiljem tõi Milian Öberg tabloole seisu 2:0, millega siirduti ka vaheajapausile.

Eesti tuli teisele poolajale vastu innukalt ning see kandis ka kohe vilja, sest juba 48. minutil löödi värav. Olukorra üks peategelasi oli teiseks poolajaks mängu sekkunud Emil Dolgov, kes vedas palli osavalt mööda paremat äärt karistusalasse ning võeti seal määrustevastaselt maha. Selle tulemusena määrati Eesti kasuks penalti, mille Paalberg realiseeris ja vähendas sellega kaotusseisu üheväravaliseks. Värav süstis Eesti noormeestesse innukust juurde, korduvalt paistis silma Dolgov: 58. minutil mängis ta end terava nurga alt löögile ning saatis kaks minutit hiljem kasti hea tsenderduse, ent kummastki momendist viigiväravat ei sündinud.

Mängule jättis pitseri 70. minuti olukord, mille tulemusena lõi Love Arrhov värava ning taastas Rootsi kaheväravalise eduseisu. Selle järel Eestil endal resultatiivne olla ei õnnestunud, kuigi kaks korda jõudis lähedale Paalberg. 79. minutil leidis Markus Kasemaa Jarl ründaja hea diagonaalsööduga, ent Paalbergi löök läks napilt mööda. Mängu viiendal üleminutil võinuks nurgalöögijärgses olukorras rohkema õnne korral pall Paalbergi jalast võrku jõuda, ent rootslased said kastis tekkinud segadusega hakkama ning väravavaht püüdis. Viimasena mainitud olukorra eel lõi Rootsi oma neljanda värava ning 4:1 seisuga kohtumine ka lõppes.

Eesti noormeeste U-17 koondise peatreener Andres Oper nentis pärast mängu, et neli väravat endale lüüa lasta on selgelt palju. "Olen seda ka varem öelnud, aga sellisel tasemel karistatakse eksimused kiiresti ära. Sellest on kahju, aga peame nendest olukordadest õppima – väravad olid ärahoitavad. Palju oli ka ilusat, millele ehitada, aga peame suutma skoorid paremad hoida," kirjeldas ta.

"Tänasest mängust on kindlasti palju kaasa võtta," jätkas Oper. "Tulime oma värava eest ilusti välja ja leidsime ülesehitusel loogilisi käike. Oleksime võinud mängu veel rohkem sisse tulla, aga lasime lõpus 3:1 ja 4:1 väravad. Neid asju peame suutma vältida."

Eesti ja Rootsi kohtuvad taas juba kolmapäeval, 2. oktoobril kell 14.00. Sportland Arenal toimuva mängu sissepääs on peatvaatajatele tasuta.