Uibokand sai MK-etapil 11. ja Lõiv 13. koha

Olümpiakrossi MK-sarja seitsmendal etapil võidutses austerlanna Laura Stigger (Specialized Factory Racing; 1:18.36), kes edestas lõpuspurdiga šveitslannast tiimikaaslast Sina Freid. Kolmanda koha napsas prantslanna Loana Lecomte (Canyon CLLCTV XCO; +0.04), jättes neljandaks Lõuna-Aafrika Vabariigi ratturi Candice Lille (+0.04). 13. positsioonil finišeerinud Lõiv kaotas võitjale kolme minuti ja 25 sekundiga. Merili Sirvel sai 41. koha.

"Ettevalmistus USA ja Kanada MK-etappideks ei läinud plaanipäraselt, sest vahetult enne lennukile istumist jäin haigeks ja lennureis oli üks suur piin," rääkis Lõiv võistluse järel. "Kohale jõudes olid ilmad alguses väga külmad ja vihmased, seega sain pikalt puhata. Esimese rajatrenni ajal sain aru, et tõusu on palju ja rada on väga avatud ehk siis mulle sobib ja meeldib. Iseasi, kuidas tervis järele tuleb."

"Päev enne võistlust suutsin süüa midagi sellist, mis tegi kõhule liiga ja oli üsna paha olla," jätkas Lõiv. "Päris kõhugripp see polnud, aga üsna sarnane jama. Sõit ise kulges üsna mõnusalt. Start läks viisakalt. Natuke andsin esimese mäega kohti ära, aga siis tõusin ja tõusin vaikselt. Tõusuga suutsin kogu aeg palju konkurente kätte saada. Kahjuks laskumised on mu nõrkus ja olin nendel teistest aeglasem."

"Alles viimasel kahel ringil läks raskeks ja tulid krambid. Ilmselt seetõttu, et sai vähe joodud ja eelmise päeva kõhujama oli minust päris palju vett juba väljutanud," lisas Lõiv. "Igal juhul olen õnnelik, et suutsin sel hooajal vähemalt ühe ilusa tulemuse sõita ja minu enesetunne, mis on hooaja jooksul aina paremaks läinud, on ikka tõene ja hea, et ikka tulin siia."

Maastikumaratoni MK-sarja kolmandal etapil pälvis eliitnaiste konkurentsis võidu Namiibia rattur Vera Looser ajaga neli tundi, 58 minutit ja 29 sekundit. Lõpufinišiga alistas ta hollandlanna Rosa van Doorni. Pronksi teenis Bosnia ja Hertsegoviina sõitja Lejla Njemcevic (+0.31). 11. koha saanud Uibokand kaotas võitjale 17 minuti ja 33 sekundiga.

"Sel korral toimus sõit suurel 33,3 km pikkusel ringil, mida oli vaja sõita kolm korda. Rada mulle pigem meeldis ja sain taas stardist kenasti minema," rääkis Uibokand. "Kuigi vahepeal tekkis pundis väikeseid vahesid, olin üsna hea enesetundega üheksaliikmelises peagrupis. Kahjuks see rõõm muutus teisel ringil, kui kõht krambitas ja spordigeele enam ei kannatanud. Proovisin veel mõnda aega edasi süüa, kuid andsin ühel hetkel alla, sest iga amps tegi kõhuvalu veel tugevamaks. Sajakilomeetrist maratoni on aga üsna raske ilma korraliku toitumiseta sõita ja vajusin pisut tahapoole. 11. koht ei olnud etapil eesmärk, aga täna nii ja rõõmus, et kõik MK-sarja etapid said sel hooajal lõpetatud."

Olümpiakrossi MK-sarja kaheksas ja mäestlaskumise MK-sarja seitsmes etapp peetakse 4.-6. oktoobrini Kanadas Mont-Sainte-Anne'is.